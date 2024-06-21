В Ашхабаде прошел ливень с ураганным ветром

CentralAsia (TM) - В Ашхабаде 20 июня прошел ливень с сильными порывами ветра. На некоторых домах повреждены крыши, попадали деревья, сообщает turkmen.news.

Ураганный ветер начался вечером. Он ломал деревья и срывал с крыш металлические листы кровли. Затем хлынул сильный дождь, а после похолодало на 8-10 градусов.

В частности, повреждена оказалась крыша здания Специализированной банковской школы на перекрестке улиц Баба Аннанова (бывшая Котовского) и Эртогрул-гази (бывшая Карбышева). Перекресток ненадолго перекрыли.

«Конечно, по силе этот ураган не достигал и десятой части того, что случился в Лебапском и Марыйском велаятах в 2020 году, — отмечает источник. — Но все же такое происходит не каждый день».

Как и в случае с ураганом 2020 года, официальные СМИ не сообщили о случившемся. В Туркменистане не публикуют негативную информацию, даже если она касается стихийных бедствий. Поэтому неизвестны никакие официальные оценки произошедшего: масштабы ущерба, наличие пострадавших и т.д.

Ранее в текущем году Ашхабад уже сталкивался с сильными ливнями. В мае город оказался затоплен, несмотря на новые селезащитные сооружения, возведенные в 2022 году. Непогода затронула и другие регионы. Так, недавно ливень вызвал селевые потоки и подтопления в Балканском велаяте.