С начала года в Узбекистане выявили хищение энергоресурсов на $43,6 млн

CentralAsia (UZ) - С начала года в Узбекистане было обнаружено хищение энергоресурсов на 552,5 млрд сумов ($43,6 млн). Об этом в ходе брифинга доложил пресс-секретарь Министерства энергетики Хасан Тошходжаев, сообщается на официальном сайте ведомства.

«В ходе 40,8 тысячи контрольных мероприятий, проведенных с 1 января по 15 июня 2024 года «Узэнергоинспекцией» совместно с правоохранительными органами выявлено 38,8 тысячи противоправных случаев, из которых 13,5 тысячи связаны с незаконным использованием природного газа, а 25,3 тысячи – с незаконным использованием электроэнергии», — рассказал Тошходжаев.

Больше всего случаев незаконного использования энергоресурсов выявлено в Навоийской, Сырдарьинской и Ташкентской областях.

За отчетный период ущерб государству незаконным использованием природного газа составил 255,2 млрд сумов ($20,14 млн), а электроэнергии — 297,3 млрд сумов ($23,46 млн). В отношении нарушителей возбуждено 715 уголовных дел на 359,6 млрд сумов ($28,4 млн), а также 17,2 тысячи административных дел.

Из наиболее вопиющих случаев Ташходжаев привел в пример жителя Ташкентской области, который подключил энергоприборы мимо счетчика, тем самым нанеся ущерб в размере 3 млрд сумов ($236,8 тысячи). Немногим больше незаконно растратили ресурсы:

метановая заправка (АГНКС) в Риштанском районе Ферганской области, подключившаяся к энергосети и потребившая электроэнергию для компрессорных станций на 3,6 млрд сумов ($284,1 тысячи);

фермерское хозяйство в Ургенчском районе Хорезмской области, самовольно подсоединившееся к системе газоснабжения, что нанесло ущерб государству в 3,37 млрд сумов ($266 тысяч).

В Узбекистане за подключение к электросети мимо счетчика применяется штраф, равный как минимум трехкратному размеру причиненного ущерба по действующему тарифу. За незаконное подключение устройств к сети применяется штраф в пятикратном размере от суммы причиненного ущерба. Самовольное подключение к общественным сетям электро-, тепло- или газоснабжения в коммерческих целях, либо умышленное повреждение приборов учета электроэнергии и природного газа, в том числе и пломб, либо изменение показателей приборов учета грозит лишением свободы на срок до 5 лет.