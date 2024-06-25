Хёмин, экс-солистке группы T-Ara, приехавшей в Монголию, подарили козлёнка

CentralAsia (MNG) - 18 июня 2024 года Хёмин, экс-солистка известной южнокорейской гёрл-группы T-Ara, прибыла в Монголию.

Хёмин посетила Монголию вместе с участниками своей группы в 2013 году, но на этот раз она приехала в Монголию, чтобы принять участие в VIP-мероприятиях бренда «MAKE9», лицом которого она является. Мероприятие бренда завершилась 19 июня 2024 года.

Хёмин, бывшая участница группы T-Ara, приглашенная на это мероприятие, получила от организаторов козленка.

Об этом она написала в своем Instagram: 몽골의 문화 중 하나가 귀빈에게 아기염소를 선물해 주는 거라고 하는데여.. 본의 아니게 귀빈이 되어버린 제가(?) 무려 아기염소를 선물 받았어요.. 이름은 몽한이...(몽골♡한국) 몽한아 보고싶다 지금 어디서 몽하니....?ㅜㅜㅜㅜ (Говорят, что одной из традиции Монголии является дарение козленка в подарок VIP-персоне. Я, которая непреднамеренно стала VIP-персоной (?), получила в подарок козленка. Его зовут МонХан.. (от Монголия и Хангук)-(Монголия♡Корея) МонХан-а, я скучаю по тебе, о чём ты сейчас мечтаешь....?)

Пак Сон Ён (более известна как Хёмин) — южнокорейская певица, актриса и автор песен. Является участницей гёрл-группы T-ara. Помимо деятельности в своей группе, Хёмин также снималась в различных телевизионных дорамах, таких как «Моя девушка — Кумихо» (2010), «Кебэк» (2011), «Тысячный мужчина» (2012) и в различных фильмах, таких как «Ужасный» ( 2011) и «Проклятье!!!» (2013). Она дебютировала в качестве сольного исполнителя с дебютным мини-альбомом Make Up 30 июня 2014 года.

Пак Сон Ён родилась 30 мая 1989 года в городе Пусан, Республика Корея и является единственным ребёнком в семье.

источник: middleasiannews.com

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