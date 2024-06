WikiLeaks: Ассанж освобожден из британской тюрьмы

CentralAsia (CA) - Высокий суд Лондона освободил под залог основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, с 2019 года находившегося в лондонской тюрьме Белмарш. Он отправился в Австралию, где находятся его супруга и дети, сообщили представители WikiLeaks.

В организации подтвердили заключение сделки журналиста с прокуратурой США.

«Это результат глобальной кампании, в которой приняли участие борцы за свободу прессы, законодатели и лидеры со всего политического спектра, вплоть до ООН. Это создало условия для длительных переговоров с Минюстом США, которые привели к заключению сделки, которая еще официально не завершена. Мы предоставим дополнительную информацию как можно скорее»,— говорится в сообщении WikiLeaks в соцсети X.

В рамках сделки с прокуратурой США, как писали СМИ, Джулиан Ассанж частично признает вину в заговоре с целью получения и раскрытия информации о национальной обороне — по одному пункту обвинения из 18. На заседании суда США 26 июня по запросу прокуратуры ему назначат, как ожидается, 62 месяца тюрьмы. В соответствии со сделкой журналисту зачтут проведенные в лондонской тюрьме пять лет.

Julian Assange boards flight at London Stansted Airport at 5PM (BST) Monday June 24th. This is for everyone who worked for his freedom: thank you.#FreedJulianAssange pic.twitter.com/Pqp5pBAhSQ