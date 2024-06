В Сингапуре мужчина выиграл в казино $2,9 млн и умер

CentralAsia (CA) - В Сингапуре мужчина выиграл в казино 4 млн сингапурских долларов (2,9 млн долларов США) и умер на месте от инфаркта, написала газета International Business Times.

Ролик со случившимся выложил в интернет один из очевидцев. На кадрах видно, как лежащему на полу у стола для карточной игры мужчине пытаются оказать помощь сотрудники казино. При этом рядом кричит женщина, которая, по-видимому, является его женой.

На место происшествия приехали медики, но они не смогли реанимировать мужчину. По предварительной информации, игрок разволновался от новости о выигрыше и его сердце не выдержало.

WINNER AT MARINA BAY SINGAPORE CASINO DIES AFTER $4 MILLION WIN



A man won $4 million at Marina Bay Singapore Casino but suffered a cardiac arrest from the excitement and died. pic.twitter.com/HMlZLPvadj