За первое полугодие Монголия экспортировала в Китай 37,7 млн ​​тонн угля

CentralAsia (MNG) - За первые шесть месяцев 2024 года Монголия экспортировала в Китай 37,7 млн тонн угля. Об этом во вторник сообщило Главное таможенное управление страны.

Данный показатель вырос на 38,5% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, отмечается в официальном сообщении.

При этом большая доля добываемого в Монголии угля приходится на каменноугольное месторождение Таван-Толгой, которое является одним из крупнейших угольных месторождений в мире. Его запасы составляют 6,5 млрд тонн угля, около 40% этих запасов — коксующийся уголь.

По сообщению Министерства горнорудной и тяжелой промышленности Монголии, в 2024 году Монголия поставила цель экспортировать 60 млн тонн угля.

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