Археологи обнаружили на греческом острове Крит древнюю постройку, похожую на лабиринт Минотавра. Фото

CentralAsia (CA) - Вблизи города Кастелион на греческом острове Крит во время земляных работ при строительстве радарной башни аэропорта археологи нашли древнее сооружение площадью 1 800 квадратных метров. Его возраст оценивается примерно в 4000 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Греции.

«Состоящее из восьми наложенных друг на друга каменных колец с небольшими стенками, образующими комнаты, здание представляет собой почти лабиринтообразную структуру, поскольку пространства сообщаются друг с другом через узкие отверстия. На юго-западном и северо-западном флангах были выявлены два возможных главных входа в центральные зоны», - говорится в сообщении.

Отмечается, что лабиринт могли построить представители минойской цивилизации Крита, известной изысканными дворцами и фресками. Археологи считают, что сооружение могли использовать для различных ритуальных церемоний, поскольку в нем нашли множество костей животных.

Сооружение имело сложную внутреннюю структуру, разделенную на небольшие соединенные друг с другом помещения. Окружено оно было восемью ступенчатыми стенами высотой до 1,7 метра, а венчала его, вероятно, невысокая коническая крыша.

Ученые отметили сходство постройки с лабиринтом критского царя Миноса, описанным в древнегреческих мифах. По легенде, в лабиринте жил Минотавр - чудовище с телом человека и головой быка, которое сумел победить древнегреческий герой Тесей.

Каменное сооружение использовали в основном в период между 2000–1700 годами до нашей эры. Его построили примерно в то же время, что и первые дворцы Крита, такие как Кносский и Фестский.