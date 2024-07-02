В копилке сборной Монголии пять медалей в Аммане по спортивной борьбе

CentralAsia (MNG) - Монгольские борцы завоевали пять медалей на чемпионате Азии по борьбе среди юношей до 23 лет (U23), проходившем в Аммане, Иорданское Хашимитское королевство.

В женской вольной борьбе в весовой категории до 55 кг, ОТГОНТУЯА Баянмөнх стала двукратной чемпионкой Азии, завоевав первую медаль среди монгольских спортсменов, а ОДГЭРЭЛ Эрдэнэ-Очир — серебряную медаль в весовой категории до 53 кг.

За золотую медаль Отгонтуяа Баянмөнх боролась с индийской спортсменкой Сито Сито и одержала победу со счетом 7:1.

Ее тезка, уроженка сомона Сайхандулам аймака Дорноговь, спортсменка «Академии Алдар-Аваргууд» ОТГОНТУЯА Чинболд победила своих соперниц из Индии и Иордании со счетами 10:0. Она вышла в финал, победив казахстанскую спортсменку Зейнеп Баяанову со счетом 10:8. За золотую медаль она боролась с индийской спортсменкой Таманна Таманна и одержала победу со счетом 10:5. Таким образом, она стала чемпионкой Азии.

ГАНЦЭЦЭГ Батсух завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 65 кг.

Спортсмен спорткомитета «Алдар» ДЭМЧИГДОРЖ Төмөрбаатар завоевал серебряную медаль, став единственным спортсменом-мужчиной, завоевавшим медаль.

источник: middleasiannews.com

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