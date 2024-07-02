МНП выдвинула Амарбаясгалана на пост спикера парламента

Амарбаясгалан Дашзэгвэ

CentralAsia (MNG) - Монгольская народная партия выдвинула Амарбаясгалана Дашзэгвэ на пост спикера нового Великого Государственного Хурала (парламента страны нового созыва).

Амарбаясгалан родился 27 ноября 1981 года в аймаке Говь-Алтай.

Амарбаясгалан вступил в Монгольскую народную партию в 1998 году и стал лидером 37-й партийной ячейки в столичном районе Баянзурх в 2007 году. После своего успеха в руководстве предвыборной кампанией в законодательные органы Монголии в 2008 году Амарбаясгалан стал самым молодым представителем граждан, избранным в 2008 году, в возрасте 26 лет.

На 30-м съезде партии в 2021 году Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай был избран председателем партии, а Первая партийная конференция поддержала четвертый срок Амарбаясгалана на посту генерального секретаря 8 декабря 2021 года.

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