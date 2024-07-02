В Бразилии после сильной турбулентности над океаном экстренно сел Boeing 787, 30 человек пострадали

- Азия и мир, происшествия
- 13:15, 02 июля 2024
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CentralAsia (CA) - Самолет Boeing 787-9 Dreamliner испанской авиакомпании Air Europa совершил экстренную посадку в Бразилии после того, как некоторые пассажиры получили травмы в результате сильной турбулентности, сообщает «Би-би-си».
Лайнер с регистрационным номером EC-MTI (произведен в 2018 году) выполнял рейс UX45 из Мадрида в Монтевидео, столицу Уругвая.
После инцидента самолет был перенаправлен в международный аэропорт города Натал на северо-востоке Бразилии.
Министерство иностранных дел Уругвая заявило, что пострадавшие были доставлены в больницу в Натале, некоторые уже выписаны.
В Air Europa сообщили, что из Мадрида вылетел резервный борт, который забрал пассажиров в Бразилии и продолжил полет в Монтевидео.
По словам представителя Air Europa, самолет, на борту которого находилось 325 пассажиров, столкнулся с турбулентностью над Атлантическим океаном в понедельник утром, когда приближался к бразильскому побережью.
Посадка прошла штатно, самолет встретили машины скорой помощи.
Медики рассказали бразильским СМИ, что оказали помощь по меньшей мере 30 пассажирам, 10 из них были доставлены в больницу.
Инцидент произошел через несколько недель после того, как самолет Boeing 777 Singapore Airlines попал в зону сильной турбулентности над Мьянмой по пути из Лондона в Сингапур.
Тогда десятки пассажиров получили травмы, а один из них скончался от сердечного приступа.