В Бразилии после сильной турбулентности над океаном экстренно сел Boeing 787, 30 человек пострадали

CentralAsia (CA) - Самолет Boeing 787-9 Dreamliner испанской авиакомпании Air Europa совершил экстренную посадку в Бразилии после того, как некоторые пассажиры получили травмы в результате сильной турбулентности, сообщает «Би-би-си».

Лайнер с регистрационным номером EC-MTI (произведен в 2018 году) выполнял рейс UX45 из Мадрида в Монтевидео, столицу Уругвая.

После инцидента самолет был перенаправлен в международный аэропорт города Натал на северо-востоке Бразилии.

Министерство иностранных дел Уругвая заявило, что пострадавшие были доставлены в больницу в Натале, некоторые уже выписаны.

В Air Europa сообщили, что из Мадрида вылетел резервный борт, который забрал пассажиров в Бразилии и продолжил полет в Монтевидео.

Фото, сделанное одним из пассажиров

По словам представителя Air Europa, самолет, на борту которого находилось 325 пассажиров, столкнулся с турбулентностью над Атлантическим океаном в понедельник утром, когда приближался к бразильскому побережью.

Посадка прошла штатно, самолет встретили машины скорой помощи.

Медики рассказали бразильским СМИ, что оказали помощь по меньшей мере 30 пассажирам, 10 из них были доставлены в больницу.

Инцидент произошел через несколько недель после того, как самолет Boeing 777 Singapore Airlines попал в зону сильной турбулентности над Мьянмой по пути из Лондона в Сингапур.

Тогда десятки пассажиров получили травмы, а один из них скончался от сердечного приступа.