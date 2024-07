Байден заявил о намерении участвовать в предвыборной гонке «до конца»

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден не намерен отказываться от участия в президентских выборах после дебатов с бывшим американским президентом Дональдом Трампом. По его словам, он понимает критику своего выступления на дебатах, но считает, что надо двигаться дальше.

«Позвольте мне сказать это настолько прямолинейно, насколько я могу: я баллотируюсь. Никто меня не вытесняет. Я не ухожу. Я в этой гонке до конца, и мы победим»,— сказал Байден во время zoom-конференции с представителями Демократической партии и своего предвыборного штаба, его слова приводит газета Politico.

Вице-президент Камала Харрис, чью кандидатуру демократы рассматривали как возможную замену Джо Байдену, во время видеозвонка сидела рядом ним. «Мы не отступим. Мы последуем примеру нашего президента. Мы будем бороться и победим»,— заявил Харрис.

Дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом прошли в ночь на 28 июня. По итогам опроса телеканала CNN, устроившего дебаты, 67% телезрителей сочли, что победил Трамп. После неудачных для Байдена дебатов британские министры, американские СМИ и спонсоры его кампании просили действующего президента выйти из предвыборной гонки. По утверждению CNN, семья Джо Байдена просила его об обратном.

3 июля The New York Times сообщила, что Джо Байден уже сам задумался о выходе из предвыборной гонки. По словам источников издания, действующий президент США сообщил одному из соратников, что осознает возможность провала своей кандидатуры на выборах и сейчас оценивает перспективу продолжения борьбы. В Белом доме назвали материал The New York Times «абсолютно ложным».