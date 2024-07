Байден о призывах сняться с выборов: Я собираюсь победить снова

CentralAsia (CA) - Президент Джо Байден заявил в пятницу на предвыборном митинге в ключевом штате Висконсин, что он остается в президентской гонке 2024 года, и выразил уверенность, что победит бывшего президента Дональда Трампа, несмотря на опасения по поводу провального результата дебатов на прошлой неделе, пишет NBC.

«Вы, наверное, слышали, что на прошлой неделе у меня были небольшие дебаты. Не могу сказать, что это мое лучшее выступление, но с тех пор было много предположений: "Что собирается делать Джо? Собирается ли он остаться в гонке? Он собирается отказаться от участия, что он собирается делать?" Что ж, вот мой ответ. Я баллотируюсь и собираюсь победить снова», - сказал Байден, выступая перед ликующей толпой сторонников в Мэдисоне, столице штата.

Байден сказал, что люди пытаются вытеснить его из предвыборной гонки.

«Позвольте мне сказать это как можно яснее: я остаюсь в гонке! Я побью Дональда Трампа» - заявил Байден.

Байден сначала оговорился и сказал, что снова победит Трампа в 2020 году, а затем, казалось, исправился и сказал: «Мы собираемся сделать это снова в 2024 году».

«Я давно усвоил: когда тебя сбивают с ног, ты снова поднимаешься», - сказал он, добавив, что не позволит 90-минутным дебатам перечеркнуть его достижения за последние три с половиной года.

В то время как Байден сталкивается с призывами отказаться от участия в выборах 2024 года, союзники-демократы говорят, что он должен вести более активную кампанию, чтобы доказать, что он может провести второй срок. И члены партии, и доноры будут следить за речами, подобными той, что прозвучала в пятницу, чтобы оценить соответствие Байдена занимаемой должности.

