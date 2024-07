В США 130 млн человек под угрозой из-за экстремальной жары до +54°C

CentralAsia (CA) - По словам синоптиков, в выходные и на следующей неделе около 130 миллионов человек в США окажутся под угрозой из-за продолжительной волны жары, которая побила или установила рекорды опасно высоких температур и, как ожидается, побьет еще больше от восточного до западного побережья, пишет ABC News.

В субботу в Укиахе, к северу от Сан-Франциско, температура воздуха достигла 47 градусов по Цельсию, побив рекорд города на эту дату и установив исторический максимум. В Ливерморе, к востоку от Сан-Франциско, температура воздуха достигла 43,8 °C, побив рекорд дневной максимальной температуры в 42,7 °C, установленный более века назад, в 1905 году.

В Лас-Вегасе был установлен рекорд 46 C, который в последний раз был достигнут в 2007 году, а в Финиксе было зафиксировано 45,5 C, что чуть меньше рекорда в 46,7 C, установленного в 1942 году.

Национальная метеорологическая служба заявила, что продлевает предупреждение о чрезмерной жаре на большей части Юго-Запада до пятницы.

В более влажных частях страны температура может подняться выше 38 C в районах Тихоокеанского Северо-Запада, Средней Атлантики и Северо-Востока.

Метеорологи прогнозировали, что в течение большей части предстоящей недели, если не всей, температура в регионе будет близка к дневным рекордам, а максимальные значения в нижних районах пустыни достигнут 46,1-48,8 C.

Редкие рекомендации по жаре были распространены даже на высокогорные районы, в том числе вокруг озера Тахо на границе Калифорнии и Невады. Национальная метеорологическая служба в Рино, штат Невада, предупредила о серьезном влиянии жары даже в горах.

В ближайшем прогнозе еще больше экстремальных значений, включая 53,8 C в воскресенье в Фернэйс Крик, Калифорния, в Национальном парке Долина Смерти, а затем около 54,4 C до среды.

Самая жаркая температура, когда-либо официально зарегистрированная на Земле, была 56,67 C в июле 1913 года в Долине Смерти на востоке Калифорнии, хотя некоторые эксперты оспаривают это измерение и говорят, что настоящий рекорд был 54,4 C, зафиксированный в июле 2021 года.

По данным Национальной метеорологической службы, на следующей неделе на Западе ожидаются трехзначные температуры, на 8-16 C превышающие средние показатели.

Восточные районы США также ожидают более жарких температур. Балтимор и другие районы Мэриленда находятся под предупреждением о чрезмерной жаре, так как индекс жары может подняться до 43 C, сообщили синоптики.

Согласно недавнему отчету, в округе Марикопа штата Аризона, куда входит Финикс, в этом году произошло по меньшей мере 13 подтвержденных смертей, связанных с жарой, а также более 160 других смертей, предположительно связанных с жарой, которые все еще находятся под следствием.

В это число не входит смерть 10-летнего мальчика на прошлой неделе в Финиксе, который, по данным полиции, получил медицинскую травму, связанную с жарой во время похода с семьей в парк и заповедник Саут-Маунтин.

Калифорнийские лесные пожары разгораются из-за низкой влажности и высоких температур.

В округе Санта-Барбара, к северо-западу от Лос-Анджелеса, огонь Lake Fire выжег более 19 квадратных миль (49 квадратных километров) травы, кустарника и древесины. По словам пожарных, огонь демонстрировал экстремальное поведение и имел потенциал для большого роста при высоких температурах и низкой влажности.