В Индии в результате ДТП погибли 18 человек, 19 пострадали

CentralAsia (CA) - Не менее 18 человек погибли на севере Индии после столкновения автобуса с молоковозом утром 10 июля, сообщает Reuters.

ДТП произошло на скоростной автомагистрали в районе Уннао штата Уттар-Прадеш, примерно в 500 километрах к юго-востоку от Дели. Пострадали не менее 19 человек, сообщил главный районный полицейский Арвинд Чаурасия.

Автобус направлялся в Нью-Дели из восточного штата Бихар. Полиция всё ещё проверяет количество пассажиров в автобусе.

«Пострадавшие пассажиры рассказали нам, что водитель автобуса ехал неосторожно. Инцидент произошёл, когда он врезался в молоковоз на автомагистрали», – сказал Чаурасия.