Его Величество Король Бутана и его семья посетили Жанрайсаг бурхан (Авалокитешваре) в Улан-Баторе. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Его Величество Король Королевства Бутан Джигме Кхесар Намгьял Вангчук (Жигмэдгэсэрнамжил Ванчиг) и его супруга Джецун Пема Вангчук (Жавзан Ванчиг), прибывшие в Монголию с государственным визитом, посетили Гандантэгчинлен.

Главный настоятель монастыря Гандантэгчинлен Номун-Хан и лхаарамба геше Жавзандорж Дуламрагчаа приветствовали гостей и представили монастырь Гандантэгчинлен.

Во время посещения Его Величество Король Бутана и его семья поклонились Жанрайсаг бурхану (Авалокитешваре).

Главная реликвия монастыря – 26-метровая статуя Жанрайсаг бурхана или бодхисаттвы Авалокитешвары, находящаяся в центральном дугане.

Это здание – храм почитания Жанрайсаг бурхана, бога сострадания – символ независимости для монголов. Внутри него находится самая высокая золотая статуя Будды.

Высота статуи — 26 м; выполнена из меди, инкрустирована 2286 драгоценными камнями, в том числе 186 найденными в самой Монголии, и покрыта 8,6 кг добытого в Монголии сусального золота. По центру полости статуи установлен одиннадцатиметровый ствол лиственницы, срубленной на заповедной горе Богд-Хан-Уул. В лотосе-постаменте установлена пятистенная юрта из Булганского аймака, доспехи, лекарственные травы, драгоценности и другие дары монгольских верующих, полное собрание Ганжуура и Данжуура, присланное Далай-ламой XIV, сочинения Цонкапы, подарки других известных лам, например настоятеля Амарбаясгаланта Гуру-Дэва Ринпоче, а также волосы с голов всех перерождений Далай-лам и резной лик Таранатхи, подаренный Далай-ламой XIII в 1905 году и помещённый в голову статуи.

источник: middleasiannews.com

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