Компания Asian Battery Metals использует алмазное бурение на медно-никелевом месторождении в Монголии

CentralAsia (MNG) - Компания Asian Battery Metals PLC (ASX:AZ9) приступила к первой фазе бурения на медно-никелевом участке Зууван (Овал), являющемся частью проекта Ямбат в Монголии, с целью подтверждения длины простирания и глубины минерализации, выявленных в ходе рекогносцировочного бурения в прошлом году.

Этот раунд алмазного бурения, первый из двухэтапной программы, будет состоять из шести скважин глубиной от 250 до 500 метров на глубину 2500 метров.

Затем AZ9 выполнит скважинную электромагнитную (ЭМ) геофизическую съемку пробуренных скважин, используя трехкомпонентную феррозондовую катушку (EMIT DigiAtlantis) и передатчик Zonge GGT30.

Компания полагает, что эти данные позволят составить структурное картирование геологии перспективного объекта и улучшить понимание других объектов, имеющих аналогичную геологию поблизости.

Наконец, результаты будут также использованы для планирования второго этапа бурения.

Зууван, новое открытие магматической минеральной системы сульфидов меди и никеля, находится в 1100 километрах от Улан-Батора и в 9 километрах от всесезонной асфальтированной дороги общего пользования.

В рамках проекта «Ямбат» он находится в юго-западной части страны, в аймаке Говь-Алтай, и охраняется площадкой для разведки полезных ископаемых площадью 100 квадратных километров.

AZ9 также продвигает графитовый проект Хөх Таг и литиевый Цагаан Дэрс в Монголии.

Для поддержки своих предстоящих программ бурения AZ9 выбрала Боба Денниса на роль технического консультанта.

Деннис имеет более чем 45-летний опыт работы в области разведки полезных ископаемых, технико-экономического обоснования, комплексной экспертизы, аудита ресурсов, геологической экспертизы, горнодобывающей геологии, горнодобывающего и металлургического управления.

Ранее он консультировал по вопросам стратегической разведки и разработки проектов на низовом уровне, на существующих месторождениях и на шахтах по добыче цветных, драгоценных и аккумуляторных металлов во многих регионах мира, включая Монголию, Нигер, ДРК, Мадагаскар, Филиппины, Китай, Австралию и Россию.

источник: middleasiannews.com

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