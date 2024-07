Фотограф The New York Times заснял пулю, летевшую в Трампа

// The New York Times, Дуг Миллс

CentralAsia (CA) - Фотограф The New York Times Дуг Миллс, по всей видимости, смог запечатлеть пулю, которая летела в бывшего американского лидера Дональда Трампа во время покушения на него. Кадр опубликовала газета The New York Times.

Снимки фотографа оценил бывший спецагент ФБР Майкл Харриган. По его словам, пуля на фото летит чуть ниже, чем нужно, чтобы быть тем самым боеприпасом, который пробил Трампу ухо, однако в этом нет ничего удивительного, так как преступник сделал несколько выстрелов.

Отмечается, что для своей работы Миллс использовал фотоаппарат, способный снимать со скоростью до 30 кадров в секунду.

Покушение на Трампа произошло во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании, экс-президент получил ранение в ухо. Нападавшего застрелили снайперы Секретной службы. По данным Федерального бюро расследований (ФБР), это 20-летний Томас Мэттью Крукс. Из предварительных сведений ведомства следует, что стрелок был одиночкой, его мотивы пока неясны.

Уточняется, что мужчина прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие.