Изменение климата ведет к увеличению продолжительности дня, - ученые

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Таяние полярных льдов, вызванное глобальным потеплением, изменяет скорость вращения Земли и тем самым увеличивает продолжительность дня, выяснили ученые. Результаты этого исследования опубликованы в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Изменения во времени незначительны — несколько миллисекунд в день, отмечают ученые. Сейчас день на Земле длится 86,4 тыс. секунд. Однако в современном высокотехнологичном мире эти миллисекунды оказывают важное влияние на вычислительные системы, на которые люди привыкли полагаться, например, GPS.

«Это работает так: по мере того, как люди нагревают мир, ледники и ледяные щиты тают, и эта талая вода течет от полюсов к экватору. Это меняет форму планеты — сплющивая ее на полюсах и делая ее более выпуклой в середине — замедляя ее вращение», — объясняют исследователи.

К таким выводам ученые пришли, когда проанализировала 200-летний период с 1900 по 2100 год, используя данные наблюдений и климатические модели, чтобы понять, как изменение климата влияло на продолжительность дня в прошлом и спрогнозировать его роль в будущем.

Однако профессор Университета Калифорнии в Сан-Диего Данкан Эгнью пришел ранее к противоположному выводу. В своей статье в журнале Nature он тоже заявил, что на продолжительность суток оказывает влияние таяние ледников Антарктики и Гренландии. Их исчезновение приводит к перераспределению массы к экватору планеты, из-за этого Земля начинает вращаться еще медленнее, а сутки, по словам ученого, уменьшаются.

Ученый спрогнозировал, что в связи с этим в 2029 году человечество будет вынуждено сократить продолжительность суток 30 июня или 31 декабря на секунду.