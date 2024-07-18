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Астану и некоторые города Казахстана из-за ливней затопило улицы, погиб скот, нет света

CentralAsia (KZ) -  Обрушившийся на Астану сильный дождь затопил несколько улиц левобережья столицы, передает Tengrinews.kz.

На кадрах видно, как автомобили буквально «плывут» по воде, а астачане, закатав штаны по колено, переходят дорогу.

Также из-за сильного дождя в горах Беткайнарского сельского округа произошел склоновый сток дождевых вод. Потоком унесло почти 700 животных, поврежден мост. По данным акимата Жамбылской области, угрозы близлежащим населенным пунктам нет.

В Кордайском районе из-за непогоды многие населенные пункты остались без света и газа.

«На данный момент электроснабжение не восстановлено только в селе Соганды (65 домов). Без газоснабжения остались 219 домов и два социальных объекта. ЖОФ АО «КазТрансГазАймак» проводит восстановительные работы. В связи с погодными условиями подключение планируется 18 июля», — подчеркнули в акимате.

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