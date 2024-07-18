экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В результате наводнения в Афганистане погибли около 40 человек

CentralAsia (CA) -  По меньшей мере 40 человек погибли, еще 347 пострадали в результате наводнений в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения Шарафат Заман, передает «Анадалу».

«По информации из региона, число пострадавших составляет 347 человек. Многие дома были разрушены, порядка 40 человек погибли (данные могут измениться)», - сказал он.

Отмечается, что разрушены около 400 домов и повалены 60 электрических столбов. Оценка ущерба продолжается.

Заман отметил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, доставка гуманитарной помощи осуществляется в координации с международными организациями. Как сообщили афганские СМИ, причиной наводнений в провинции Нангархар стали проливные дожди

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com