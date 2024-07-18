В результате наводнения в Афганистане погибли около 40 человек

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 40 человек погибли, еще 347 пострадали в результате наводнений в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения Шарафат Заман, передает «Анадалу».

«По информации из региона, число пострадавших составляет 347 человек. Многие дома были разрушены, порядка 40 человек погибли (данные могут измениться)», - сказал он.

Отмечается, что разрушены около 400 домов и повалены 60 электрических столбов. Оценка ущерба продолжается.

Заман отметил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, доставка гуманитарной помощи осуществляется в координации с международными организациями. Как сообщили афганские СМИ, причиной наводнений в провинции Нангархар стали проливные дожди