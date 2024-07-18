Минздрав Казахстана занялся вопросом снижения цен на лекарства

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Министерство здравоохранения Казахстана занялось вопросом снижения цен на лекарства за счет исключения посредников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Механизм ценообразования лекарственных средств пересматривается с учетом интересов пациентов, государства и производителей. Единый дистрибьютор будет заключать прямые договоры с фармпроизводителями, что позволит снизить цены на препараты.

Чтобы повысить эффективность закупок, единый дистрибьютор внедрил информационную систему, которая автоматизирует планирование и распределение товаров с учетом сроков годности. Это снизит количество списанных препаратов, пояснили в Минздраве.

В пресс-службе рассказали, что в ведомстве прошло внутреннее расследование, результатом стало выявление системных недостатков и отсутствия должного контроля. По итогам расследования были освобождены от должностей ключевые руководители ответственных подразделений Министерства и его подведомственных организаций.

Единым дистрибьютором лекарств в Казахстане является ТОО (товарищество с ограниченной ответственностью) «СК-Фармация». Компания создана в феврале 2009 года в структуре ФНБ «Самрук-Казына». В 2013 году она перешла к Минздраву Казахстана. «СК-Фармация» осуществляет закупку лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, хранит лекарства, организует процессы логистики в государственные медучреждения, организует закупки медицинской техники, приобретаемой за счет средств республиканского бюджета. ТОО обеспечивает препаратами более 2000 медицинских организаций и свыше 2,2 млн пациентов по Казахстану.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения