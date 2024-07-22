В Индии зарегистрирована вспышка вируса Чандипура, из-за которого умерли 32 человека

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- 10:15, 22 июля 2024
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CentralAsia (CA) - В индийском штате Гуджарат наблюдается всплеск острого энцефалита, вызванного вирусом Чандипура. Об этом пишет The Times of India.
Департамент здравоохранения штата 21 июля сообщил о 13 новых предполагаемых случаях заражения вирусом и 5 смертельных случаях. С учетом последних данных количество случаев заражения достигло 84 человек, а число умерших 32.
В 2003-2004 годах во время аналогичных вспышек в Центральной Индии уровень летальности составлял 56-75%.
Вирус Чандипура впервые был выявлен в округе Нагпур штата Махараштра в 1965 году. Ранее было зарегистрировано несколько вспышек в Андхра-Прадеш, Махараштре, Одише и Гуджарате.
Руководитель Индийской академии педиатрии доктор Васант Халаткар сообщил, что диагностировать вирус сложно. Заболевание в основном поражает детей до 15 лет.
Вирус передается в основном через москитов. Это заболевание является эндемичным в некоторых частях Индии, вспышки регистрируются в основном в сезоны муссонов и после них, когда популяция москитов достигает пика.
Симптомами являются высокая температура, головная боль, судороги. Эти симптомы могут прогрессировать до неврологических осложнений, комы и даже смерти.
Обеспечение безопасности от вируса в первую очередь включает профилактические меры, направленные на предотвращение укусов москитов, основного способа передачи.