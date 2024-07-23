Всемирный культурный фестиваль «Нуудэлчин» (Кочевник) пройдет третий год подряд

CentralAsia (MNG) - Всемирный культурный фестиваль «Нуудэлчин» (Кочевник) пройдет с 21 по 22 августа в столичном районе Налайх, Улан-Батор.

«Монголия - одна из немногих стран, сохранивших наследие кочевой культуры по сей день. Поэтому она обязана продвигать и распространять культуру кочевников по всему миру» , - отметила Министр культуры Монголии Номин Чинбат.

Ожидается, что в этом году на фестиваль приедут делегации из более чем 30 стран, и в планах сделать его еще масштабнее, чем в предыдущие годы. Фестиваль «Нуудэлчин» (Кочевник) впервые был проведен в Монголии в 2022 году, а в прошлом году получил статус международного.

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