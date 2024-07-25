Международный аэропорт Душанбе за первое полугодие 2024 года обслужил более 1 миллиона пассажиров

CentralAsia (TJ) -

Международный аэропорт Душанбе за первое полугодие 2024 года обслужил 1 миллион 141 тысячу пассажиров, что на 14,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 537 тысяч 434 пассажира прибыли в Душанбе, а 603 тысячи 515 пассажиров вылетели из него. Об этом сообщил сегодня Директор Агентства гражданской авиации при Правительстве Республики Таджикистан Назарзода Хабибулло Темур на пресс-конференции по итогам первого полугодия 2024 года. Общий объем грузов и почты, принятых и отправленных грузовым терминалом аэропорта Душанбе за этот период, составил 1325 тонн. Из них 185,8 тонн пришлись на экспортные грузы, а 1139,2 тонны – на импортные грузы. При этом общий объем грузов сократился на 14,9% по сравнению с первым полугодием прошлого года, составив 231,5 тонн. В первом полугодии 2024 года аэропорт Душанбе обслужил 4070 рейсов, из которых 3839 были регулярными и 231 – чартерным. Полеты в аэропорт осуществляют 13 авиакомпаний, включая пять иностранных («Fly Dubai» ОАЭ, «Turkish Airlines» Турция, «Vorish Airlines» Иран, «Island Airways» Кувейт, «Buta Airways» Азербайджан), семь из стран СНГ («ЮТэйр», «Уральские авиалинии», «Северный Ветер», «Сибирь-S7», «Ямал» Россия, «Эйр Астана» Казахстан, «Авиалинии Узбекистана» Узбекистан) и одну национальную («Сомон Эйр»). Международный аэропорт Худжанда за этот же период обслужил 391 тысячу 371 пассажира, что на 19,6% меньше по сравнению с прошлым годом. Из них 185 тысяч 338 пассажиров прибыли в Худжанд, а 206 тысяч 573 вылетели из него. Общий объем грузов и почты, принятых и отправленных складом аэропорта Худжанда в первом полугодии 2024 года, составил 118,9 тонн, что на 143,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 4,7 тонн составили экспортные грузы, а 114,2 тонны – импортные. Аэропорт Худжанда за первое полугодие 2024 года обслужил 1294 рейса, из которых 1251 был регулярным и 43 – чартерным.Источник: https://avesta.tj/2024/07/24/mezhdunarodnyj-aeroport-dushanbe-za-pervoe-polugodie-2024-goda-obsluzhil-bolee-1-milliona-passazhirov/ Avesta.tj - Все права защищены.

Международный аэропорт Душанбе за первое полугодие 2024 года обслужил 1 миллион 141 тысячу пассажиров, что на 14,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 537 тысяч 434 пассажира прибыли в Душанбе, а 603 тысячи 515 пассажиров вылетели из него. Об этом сообщил сегодня Директор Агентства гражданской авиации при Правительстве Республики Таджикистан Назарзода Хабибулло Темур на пресс-конференции по итогам первого полугодия 2024 года.

Общий объем грузов и почты, принятых и отправленных грузовым терминалом аэропорта Душанбе за этот период, составил 1325 тонн. Из них 185,8 тонн пришлись на экспортные грузы, а 1139,2 тонны – на импортные грузы. При этом общий объем грузов сократился на 14,9% по сравнению с первым полугодием прошлого года, составив 231,5 тонн. В первом полугодии 2024 года аэропорт Душанбе обслужил 4070 рейсов, из которых 3839 были регулярными и 231 – чартерным.

Полеты в аэропорт осуществляют 13 авиакомпаний, включая пять иностранных («Fly Dubai» ОАЭ, «Turkish Airlines» Турция, «Vorish Airlines» Иран, «Island Airways» Кувейт, «Buta Airways» Азербайджан), семь из стран СНГ («ЮТэйр», «Уральские авиалинии», «Северный Ветер», «Сибирь-S7», «Ямал» Россия, «Эйр Астана» Казахстан, «Авиалинии Узбекистана» Узбекистан) и одну национальную («Сомон Эйр»).

Международный аэропорт Худжанда за этот же период обслужил 391 тысячу 371 пассажира, что на 19,6% меньше по сравнению с прошлым годом. Из них 185 тысяч 338 пассажиров прибыли в Худжанд, а 206 тысяч 573 вылетели из него.

Общий объем грузов и почты, принятых и отправленных складом аэропорта Худжанда в первом полугодии 2024 года, составил 118,9 тонн, что на 143,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 4,7 тонн составили экспортные грузы, а 114,2 тонны – импортные. Аэропорт Худжанда за первое полугодие 2024 года обслужил 1294 рейса, из которых 1251 был регулярным и 43 – чартерным.

Международный аэропорт Душанбе за первое полугодие 2024 года обслужил 1 миллион 141 тысячу пассажиров, что на 14,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 537 тысяч 434 пассажира прибыли в Душанбе, а 603 тысячи 515 пассажиров вылетели из него. Об этом сообщил сегодня Директор Агентства гражданской авиации при Правительстве Республики Таджикистан Назарзода Хабибулло Темур на пресс-конференции по итогам первого полугодия 2024 года. Общий объем грузов и почты, принятых и отправленных грузовым терминалом аэропорта Душанбе за этот период, составил 1325 тонн. Из них 185,8 тонн пришлись на экспортные грузы, а 1139,2 тонны – на импортные грузы. При этом общий объем грузов сократился на 14,9% по сравнению с первым полугодием прошлого года, составив 231,5 тонн. В первом полугодии 2024 года аэропорт Душанбе обслужил 4070 рейсов, из которых 3839 были регулярными и 231 – чартерным. Полеты в аэропорт осуществляют 13 авиакомпаний, включая пять иностранных («Fly Dubai» ОАЭ, «Turkish Airlines» Турция, «Vorish Airlines» Иран, «Island Airways» Кувейт, «Buta Airways» Азербайджан), семь из стран СНГ («ЮТэйр», «Уральские авиалинии», «Северный Ветер», «Сибирь-S7», «Ямал» Россия, «Эйр Астана» Казахстан, «Авиалинии Узбекистана» Узбекистан) и одну национальную («Сомон Эйр»). Международный аэропорт Худжанда за этот же период обслужил 391 тысячу 371 пассажира, что на 19,6% меньше по сравнению с прошлым годом. Из них 185 тысяч 338 пассажиров прибыли в Худжанд, а 206 тысяч 573 вылетели из него. Общий объем грузов и почты, принятых и отправленных складом аэропорта Худжанда в первом полугодии 2024 года, составил 118,9 тонн, что на 143,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 4,7 тонн составили экспортные грузы, а 114,2 тонны – импортные. Аэропорт Худжанда за первое полугодие 2024 года обслужил 1294 рейса, из которых 1251 был регулярным и 43 – чартерным.Источник: https://avesta.tj/2024/07/24/mezhdunarodnyj-aeroport-dushanbe-za-pervoe-polugodie-2024-goda-obsluzhil-bolee-1-milliona-passazhirov/ Avesta.tj - Все права защищены.Международный аэропорт Душанбе за первое полугодие 2024 года обслужил 1 миллион 141 тысячу пассажиров, что на 14,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 537 тысяч 434 пассажира прибыли в Душанбе, а 603 тысячи 515 пассажиров вылетели из него. Об этом сообщил сегодня Директор Агентства гражданской авиации при Правительстве Республики Таджикистан Назарзода Хабибулло Темур на пресс-конференции по итогам первого полугодия 2024 года. Общий объем грузов и почты, принятых и отправленных грузовым терминалом аэропорта Душанбе за этот период, составил 1325 тонн. Из них 185,8 тонн пришлись на экспортные грузы, а 1139,2 тонны – на импортные грузы. При этом общий объем грузов сократился на 14,9% по сравнению с первым полугодием прошлого года, составив 231,5 тонн. В первом полугодии 2024 года аэропорт Душанбе обслужил 4070 рейсов, из которых 3839 были регулярными и 231 – чартерным. Полеты в аэропорт осуществляют 13 авиакомпаний, включая пять иностранных («Fly Dubai» ОАЭ, «Turkish Airlines» Турция, «Vorish Airlines» Иран, «Island Airways» Кувейт, «Buta Airways» Азербайджан), семь из стран СНГ («ЮТэйр», «Уральские авиалинии», «Северный Ветер», «Сибирь-S7», «Ямал» Россия, «Эйр Астана» Казахстан, «Авиалинии Узбекистана» Узбекистан) и одну национальную («Сомон Эйр»). Международный аэропорт Худжанда за этот же период обслужил 391 тысячу 371 пассажира, что на 19,6% меньше по сравнению с прошлым годом. Из них 185 тысяч 338 пассажиров прибыли в Худжанд, а 206 тысяч 573 вылетели из него. Общий объем грузов и почты, принятых и отправленных складом аэропорта Худжанда в первом полугодии 2024 года, составил 118,9 тонн, что на 143,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 4,7 тонн составили экспортные грузы, а 114,2 тонны – импортные. Аэропорт Худжанда за первое полугодие 2024 года обслужил 1294 рейса, из которых 1251 был регулярным и 43 – чартерным.Источник: https://avesta.tj/2024/07/24/mezhdunarodnyj-aeroport-dushanbe-za-pervoe-polugodie-2024-goda-obsluzhil-bolee-1-milliona-passazhirov/ Avesta.tj - Все права защищены.ММеждународный аэропорт Душанбе за первое полугодие 2024 года обслужил 1 миллион 141 тысячу пассажиров, что на 14,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 537 тысяч 434 пассажира прибыли в Душанбе, а 603 тысячи 515 пассажиров вылетели из него. Об этом сообщил сегодня Директор Агентства гражданской авиации при Правительстве Республики Таджикистан Назарзода Хабибулло Темур на пресс-конференции по итогам первого полугодия 2024 года. Общий объем грузов и почты, принятых и отправленных грузовым терминалом аэропорта Душанбе за этот период, составил 1325 тонн. Из них 185,8 тонн пришлись на экспортные грузы, а 1139,2 тонны – на импортные грузы. При этом общий объем грузов сократился на 14,9% по сравнению с первым полугодием прошлого года, составив 231,5 тонн. В первом полугодии 2024 года аэропорт Душанбе обслужил 4070 рейсов, из которых 3839 были регулярными и 231 – чартерным. Полеты в аэропорт осуществляют 13 авиакомпаний, включая пять иностранных («Fly Dubai» ОАЭ, «Turkish Airlines» Турция, «Vorish Airlines» Иран, «Island Airways» Кувейт, «Buta Airways» Азербайджан), семь из стран СНГ («ЮТэйр», «Уральские авиалинии», «Северный Ветер», «Сибирь-S7», «Ямал» Россия, «Эйр Астана» Казахстан, «Авиалинии Узбекистана» Узбекистан) и одну национальную («Сомон Эйр»). Международный аэропорт Худжанда за этот же период обслужил 391 тысячу 371 пассажира, что на 19,6% меньше по сравнению с прошлым годом. Из них 185 тысяч 338 пассажиров прибыли в Худжанд, а 206 тысяч 573 вылетели из него. Общий объем грузов и почты, принятых и отправленных складом аэропорта Худжанда в первом полугодии 2024 года, составил 118,9 тонн, что на 143,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 4,7 тонн составили экспортные грузы, а 114,2 тонны – импортные. Аэропорт Худжанда за первое полугодие 2024 года обслужил 1294 рейса, из которых 1251 был регулярным и 43 – чартерным.Источник: https://avesta.tj/2024/07/24/mezhdunarodnyj-aeroport-dushanbe-za-pervoe-polugodie-2024-goda-obsluzhil-bolee-1-milliona-passazhirov/ Avesta.tj - Все права защищены.Международный аэропорт Душанбе за первое полугодие 2024 года обслужил 1 миллион 141 тысячу пассажиров, что на 14,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 537 тысяч 434 пассажира прибыли в Душанбе, а 603 тысячи 515 пассажиров вылетели из него. Об этом сообщил сегодня Директор Агентства гражданской авиации при Правительстве Республики Таджикистан Назарзода Хабибулло Темур на пресс-конференции по итогам первого полугодия 2024 года.Источник: https://avesta.tj/2024/07/24/mezhdunarodnyj-aeroport-dushanbe-za-pervoe-polugodie-2024-goda-obsluzhil-bolee-1-milliona-passazhirov/ Avesta.tj - Все права защищены.

Международный аэропорт Душанбе за первое полугодие 2024 года обслужил 1 миллион 141 тысячу пассажиров, что на 14,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 537 тысяч 434 пассажира прибыли в Душанбе, а 603 тысячи 515 пассажиров вылетели из него. Об этом сообщил сегодня Директор Агентства гражданской авиации при Правительстве Республики Таджикистан Назарзода Хабибулло Темур на пресс-конференции по итогам первого полугодия 2024 года. Общий объем грузов и почты, принятых и отправленных грузовым терминалом аэропорта Душанбе за этот период, составил 1325 тонн. Из них 185,8 тонн пришлись на экспортные грузы, а 1139,2 тонны – на импортные грузы. При этом общий объем грузов сократился на 14,9% по сравнению с первым полугодием прошлого года, составив 231,5 тонн. В первом полугодии 2024 года аэропорт Душанбе обслужил 4070 рейсов, из которых 3839 были регулярными и 231 – чартерным. Полеты в аэропорт осуществляют 13 авиакомпаний, включая пять иностранных («Fly Dubai» ОАЭ, «Turkish Airlines» Турция, «Vorish Airlines» Иран, «Island Airways» Кувейт, «Buta Airways» Азербайджан), семь из стран СНГ («ЮТэйр», «Уральские авиалинии», «Северный Ветер», «Сибирь-S7», «Ямал» Россия, «Эйр Астана» Казахстан, «Авиалинии Узбекистана» Узбекистан) и одну национальную («Сомон Эйр»). Международный аэропорт Худжанда за этот же период обслужил 391 тысячу 371 пассажира, что на 19,6% меньше по сравнению с прошлым годом. Из них 185 тысяч 338 пассажиров прибыли в Худжанд, а 206 тысяч 573 вылетели из него. Общий объем грузов и почты, принятых и отправленных складом аэропорта Худжанда в первом полугодии 2024 года, составил 118,9 тонн, что на 143,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 4,7 тонн составили экспортные грузы, а 114,2 тонны – импортные. Аэропорт Худжанда за первое полугодие 2024 года обслужил 1294 рейса, из которых 1251 был регулярным и 43 – чартерным.Источник: https://avesta.tj/2024/07/24/mezhdunarodnyj-aeroport-dushanbe-za-pervoe-polugodie-2024-goda-obsluzhil-bolee-1-milliona-passazhirov/ Avesta.tj - Все права защищены.Международный аэропорт Душанбе за первое полугодие 2024 года обслужил 1 миллион 141 тысячу пассажиров, что на 14,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 537 тысяч 434 пассажира прибыли в Душанбе, а 603 тысячи 515 пассажиров вылетели из него. Об этом сообщил сегодня Директор Агентства гражданской авиации при Правительстве Республики Таджикистан Назарзода Хабибулло Темур на пресс-конференции по итогам первого полугодия 2024 года. Общий объем грузов и почты, принятых и отправленных грузовым терминалом аэропорта Душанбе за этот период, составил 1325 тонн. Из них 185,8 тонн пришлись на экспортные грузы, а 1139,2 тонны – на импортные грузы. При этом общий объем грузов сократился на 14,9% по сравнению с первым полугодием прошлого года, составив 231,5 тонн. В первом полугодии 2024 года аэропорт Душанбе обслужил 4070 рейсов, из которых 3839 были регулярными и 231 – чартерным. Полеты в аэропорт осуществляют 13 авиакомпаний, включая пять иностранных («Fly Dubai» ОАЭ, «Turkish Airlines» Турция, «Vorish Airlines» Иран, «Island Airways» Кувейт, «Buta Airways» Азербайджан), семь из стран СНГ («ЮТэйр», «Уральские авиалинии», «Северный Ветер», «Сибирь-S7», «Ямал» Россия, «Эйр Астана» Казахстан, «Авиалинии Узбекистана» Узбекистан) и одну национальную («Сомон Эйр»). Международный аэропорт Худжанда за этот же период обслужил 391 тысячу 371 пассажира, что на 19,6% меньше по сравнению с прошлым годом. Из них 185 тысяч 338 пассажиров прибыли в Худжанд, а 206 тысяч 573 вылетели из него. Общий объем грузов и почты, принятых и отправленных складом аэропорта Худжанда в первом полугодии 2024 года, составил 118,9 тонн, что на 143,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 4,7 тонн составили экспортные грузы, а 114,2 тонны – импортные. Аэропорт Худжанда за первое полугодие 2024 года обслужил 1294 рейса, из которых 1251 был регулярным и 43 – чартерным.Источник: https://avesta.tj/2024/07/24/mezhdunarodnyj-aeroport-dushanbe-za-pervoe-polugodie-2024-goda-obsluzhil-bolee-1-milliona-passazhirov/ Avesta.tj - Все права защищены.

Международный аэропорт Душанбе за первое полугодие 2024 года обслужил 1 миллион 141 тысячу пассажиров, что на 14,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 537 тысяч 434 пассажира прибыли в Душанбе, а 603 тысячи 515 пассажиров вылетели из него. Об этом сообщил сегодня Директор Агентства гражданской авиации при Правительстве Республики Таджикистан Назарзода Хабибулло Темур на пресс-конференции по итогам первого полугодия 2024 года. Общий объем грузов и почты, принятых и отправленных грузовым терминалом аэропорта Душанбе за этот период, составил 1325 тонн. Из них 185,8 тонн пришлись на экспортные грузы, а 1139,2 тонны – на импортные грузы. При этом общий объем грузов сократился на 14,9% по сравнению с первым полугодием прошлого года, составив 231,5 тонн. В первом полугодии 2024 года аэропорт Душанбе обслужил 4070 рейсов, из которых 3839 были регулярными и 231 – чартерным. Полеты в аэропорт осуществляют 13 авиакомпаний, включая пять иностранных («Fly Dubai» ОАЭ, «Turkish Airlines» Турция, «Vorish Airlines» Иран, «Island Airways» Кувейт, «Buta Airways» Азербайджан), семь из стран СНГ («ЮТэйр», «Уральские авиалинии», «Северный Ветер», «Сибирь-S7», «Ямал» Россия, «Эйр Астана» Казахстан, «Авиалинии Узбекистана» Узбекистан) и одну национальную («Сомон Эйр»). Международный аэропорт Худжанда за этот же период обслужил 391 тысячу 371 пассажира, что на 19,6% меньше по сравнению с прошлым годом. Из них 185 тысяч 338 пассажиров прибыли в Худжанд, а 206 тысяч 573 вылетели из него. Общий объем грузов и почты, принятых и отправленных складом аэропорта Худжанда в первом полугодии 2024 года, составил 118,9 тонн, что на 143,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 4,7 тонн составили экспортные грузы, а 114,2 тонны – импортные. Аэропорт Худжанда за первое полугодие 2024 года обслужил 1294 рейса, из которых 1251 был регулярным и 43 – чартерным.Источник: https://avesta.tj/2024/07/24/mezhdunarodnyj-aeroport-dushanbe-za-pervoe-polugodie-2024-goda-obsluzhil-bolee-1-milliona-passazhirov/ Avesta.tj - Все права защищены.Международный аэропорт Душанбе за первое полугодие 2024 года обслужил 1 миллион 141 тысячу пассажиров, что на 14,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 537 тысяч 434 пассажира прибыли в Душанбе, а 603 тысячи 515 пассажиров вылетели из него. Об этом сообщил сегодня Директор Агентства гражданской авиации при Правительстве Республики Таджикистан Назарзода Хабибулло Темур на пресс-конференции по итогам первого полугодия 2024 года. Общий объем грузов и почты, принятых и отправленных грузовым терминалом аэропорта Душанбе за этот период, составил 1325 тонн. Из них 185,8 тонн пришлись на экспортные грузы, а 1139,2 тонны – на импортные грузы. При этом общий объем грузов сократился на 14,9% по сравнению с первым полугодием прошлого года, составив 231,5 тонн. В первом полугодии 2024 года аэропорт Душанбе обслужил 4070 рейсов, из которых 3839 были регулярными и 231 – чартерным. Полеты в аэропорт осуществляют 13 авиакомпаний, включая пять иностранных («Fly Dubai» ОАЭ, «Turkish Airlines» Турция, «Vorish Airlines» Иран, «Island Airways» Кувейт, «Buta Airways» Азербайджан), семь из стран СНГ («ЮТэйр», «Уральские авиалинии», «Северный Ветер», «Сибирь-S7», «Ямал» Россия, «Эйр Астана» Казахстан, «Авиалинии Узбекистана» Узбекистан) и одну национальную («Сомон Эйр»). Международный аэропорт Худжанда за этот же период обслужил 391 тысячу 371 пассажира, что на 19,6% меньше по сравнению с прошлым годом. Из них 185 тысяч 338 пассажиров прибыли в Худжанд, а 206 тысяч 573 вылетели из него. Общий объем грузов и почты, принятых и отправленных складом аэропорта Худжанда в первом полугодии 2024 года, составил 118,9 тонн, что на 143,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 4,7 тонн составили экспортные грузы, а 114,2 тонны – импортные. Аэропорт Худжанда за первое полугодие 2024 года обслужил 1294 рейса, из которых 1251 был регулярным и 43 – чартерным.Источник: https://avesta.tj/2024/07/24/mezhdunarodnyj-aeroport-dushanbe-za-pervoe-polugodie-2024-goda-obsluzhil-bolee-1-milliona-passazhirov/ Avesta.tj - Все права защищены.Международный аэропорт Душанбе за первое полугодие 2024 года обслужил 1 миллион 141 тысячу пассажиров, что на 14,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 537 тысяч 434 пассажира прибыли в Душанбе, а 603 тысячи 515 пассажиров вылетели из него. Об этом сообщил сегодня Директор Агентства гражданской авиации при Правительстве Республики Таджикистан Назарзода Хабибулло Темур на пресс-конференции по итогам первого полугодия 2024 года. Общий объем грузов и почты, принятых и отправленных грузовым терминалом аэропорта Душанбе за этот период, составил 1325 тонн. Из них 185,8 тонн пришлись на экспортные грузы, а 1139,2 тонны – на импортные грузы. При этом общий объем грузов сократился на 14,9% по сравнению с первым полугодием прошлого года, составив 231,5 тонн. В первом полугодии 2024 года аэропорт Душанбе обслужил 4070 рейсов, из которых 3839 были регулярными и 231 – чартерным. Полеты в аэропорт осуществляют 13 авиакомпаний, включая пять иностранных («Fly Dubai» ОАЭ, «Turkish Airlines» Турция, «Vorish Airlines» Иран, «Island Airways» Кувейт, «Buta Airways» Азербайджан), семь из стран СНГ («ЮТэйр», «Уральские авиалинии», «Северный Ветер», «Сибирь-S7», «Ямал» Россия, «Эйр Астана» Казахстан, «Авиалинии Узбекистана» Узбекистан) и одну национальную («Сомон Эйр»). Международный аэропорт Худжанда за этот же период обслужил 391 тысячу 371 пассажира, что на 19,6% меньше по сравнению с прошлым годом. Из них 185 тысяч 338 пассажиров прибыли в Худжанд, а 206 тысяч 573 вылетели из него. Общий объем грузов и почты, принятых и отправленных складом аэропорта Худжанда в первом полугодии 2024 года, составил 118,9 тонн, что на 143,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 4,7 тонн составили экспортные грузы, а 114,2 тонны – импортные. Аэропорт Худжанда за первое полугодие 2024 года обслужил 1294 рейса, из которых 1251 был регулярным и 43 – чартерным.Источник: https://avesta.tj/2024/07/24/mezhdunarodnyj-aeroport-dushanbe-za-pervoe-polugodie-2024-goda-obsluzhil-bolee-1-milliona-passazhirov/ Avesta.tj - Все права защищены.

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