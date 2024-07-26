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Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах от лихорадки Оропуш

CentralAsia (CA) -  Две женщины из Сан-де-Мулхерес бразильского штата Баия в возрасте до 30 лет умерли от лихорадки Оропуш.

Как сообщил Минздрав Бразилии, они стали первыми жертвами вируса, который был выявлен в Бразилии еще в 1960 году.

Всего с начала 2024 года в 20 бразильских штатах зарегистрировано 7236 случаев лихорадки Оропуш. Основная часть случаев зарегистрирована в Амазонасе и Рондонии.

Лихорадка Оропуш — инфекция, которая передается через инфицированных комаров. В октябре 2020 года Всемирная организация здравоохранения сообщила о первых случаях выявления вируса во Французской Гвиане. В начале июня 2024 года вирус выявили в девяти провинциях Кубы.

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