В Мали повстанцы разгромили колонну ЧВК «Вагнер»

CentralAsia (CA) - В Мали колонна правительственных войск и российских бойцов ЧВК «Вагнер» попала в засаду у границы с Алжиром, устроенную повстанцами-туарегами. В результате были убиты и ранены десятки солдат и наемников, пишет Reuters со ссылкой на заявление повстанческого движения «Постоянное стратегическое партнерство за мир, безопасность и развитие» (CSP-PSD).

В нем говорится о разгроме колонны малийской армии и ее помощников в приграничном городе Тинзауатен. В сети появились кадры, на которых видны десятки погибших и захваченное вооружение и техника. Представитель повстанцев Мохамед Эль-Маулуд Рамадан заявил, что часть малийских солдат и наемников ЧВК «Вагнер» сдались в плен.

Разгром колонны малийских войск подтвердил в разговоре с AFP местный чиновник. По его словам, военные потеряли убитыми не меньше 17 человек. Бывший сотрудник миссии ООН в Кидале на севере Мали заявил, что 15 «вагнеровцев» были убиты либо взяты в плен после трехдневного боя. Также повстанцы сбили вертолет Ми-24П, который прикрывал колонну.

Правительство Мали признало, что 26 июля имела место стычка. Оно утверждает, что в ней погибли два солдата и получили ранения 10 человек, при этом были убиты 20 повстанцев.

Это крупнейшие одномоментные потери ЧВК «Вагнер» в Африке с момента начала ее деятельности на континенте. Российские наемники присутствуют в Мали с 2021 года: в 2020 году власть в стране в очередной раз захватили военные, а год спустя хунта пригласила «вагнеровцев» для обеспечения своей безопасности.

Туареги — этническая группа, населяющая северную часть страны, где они пытаются создать независимое государство Азавад.

🇲🇱 | Massive losses for the Russian Wagner / Africa Corps in Mali as local Azawad militias and JNIM (Al-Qaeda) ambushed a joint columns of Wagner PMC and Malian Armed Forces. The attack resulted in numerous fatalities and the loss of equipment, including Mi-24 support helicopter. pic.twitter.com/fP8gngqduM