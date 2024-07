В Каракасе начались столкновения протестующих с полицией из-за итогов выборов

CentralAsia (CA) - В венесуэльской столице городе Каракас сторонники оппозиции вышли на акцию протеста в связи с результатами президентских выборов, на которых в третий победил Николас Мадуро. По оценкам AFP и Associated Press, в митинге участвуют тысячи людей. Для разгона протестующих, как сообщают агентства, венесуэльские силы безопасности применили слезоточивый газ и резиновые пули. Посольство России рекомендовало находящимся в Венесуэле гражданам по возможности не выходить на улицу.

Протесты на улицах Каракаса начались накануне вечером, 29 июля. На центральном проспекте Урданета неоднократно звучали выстрелы, сообщает корреспондент «РИА Новости». Охрана зданий Национальной ассамблеи и Национальной избирательной комиссии усилена, у президентского дворца выставлены кордоны.

AFP передает, что тысячи людей заполонили улицы столицы Венесуэлы, скандируя «Свобода» и «Это правительство падет». Некоторые из протестующих срывали со столбов агитационные плакаты президентской кампании Николаса Мадуро, сжигали их и бросали камни в сторону сотрудников полиции. AFP и AP пишут, что национальная гвардия применила в отношении митингующих слезоточивый газ и резиновые пули.

Кандидат от венесуэльской оппозиции Эдмундо Гонсалес, выступая перед протестующими, которые собрались у предвыборного штаба «Демократической унитарной платформы», заявил, что у кампании есть доказательства его победы на президентских выборах. «Я говорю вам совершенно искренне, у нас в руках счетные листы, которые демонстрируют нашу категорическую и статистически необратимую победу»,— приводит его слова AP.



Протесты также начались в других городах страны.

Выборы президента Венесуэлы прошли 28 июля. Вечером 29 июля Национальный избирательный совет Венесуэлы официально объявил победителем Николаса Мадуро. По итогам обработки 80% бюллетеней, господин Мадуро набрал 51,2% голосов, его основной конкурент Эдмундо Гонсалес — 44,2%.

Оппозиция Венесуэлы, а также власти девяти стран Латинской Америки потребовали пересмотра итогов выборов. МИД Венесуэлы объявил об отзыве дипломатов из стран, которые раскритиковали представленные избирательным советом результаты голосования.

There are reports of a full-blown riot currently taking place on the streets of Caracas, Venezuela.#venezuela #VenezuelaLibre pic.twitter.com/z4pTtEut58