Олимпиада-2024: Пловец Адильбек Мусин занял 41 место на дистанции 100 метров вольным стилем

CentralAsia (KZ) - Спортсмен из Казахстана Адильбек Мусин занял 41 место на Олимпийских играх в Париже.

30 июля он выступал в состязаниях по плаванию на дистанции 100 метров вольным стилем, где всего были заявлены 79 спортсменов.

Мусин показал результат 49,92 секунды и не смог выйти в полуфинал.

2 августа он выступит на дистанции 200 метров вольным стилем.

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