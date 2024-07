В Улан-Баторе началась встреча лидеров Восточноазиатских обществ Красного Креста

CentralAsia (MNG) - Общество Красного Креста Монголии проводит Восточноазиатский форум лидеров EA5+ 2024

Монгольское общество Красного Креста и Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) совместно организуют Форум лидеров The East Asia Five Plus (EA5+) 2024, который пройдет в Улан-Баторе с 30 июля по 1 августа 2024 года. Об этом сообщили в МИД Монголии.

Руководители обществ Красного Креста стран Восточной Азии проводят ежегодную встречу для обсуждения гуманитарных вопросов в регионе, обмена передовым опытом и определения направлений сотрудничества и приоритетов.

Форум лидеров EA5+ 2024 года имеет важное значение для консолидации сотрудничества и действий между тремя составляющими Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца — Международным комитетом Красного Креста, Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и национальными обществами Красного Креста и Красного Полумесяца — для обеспечения готовности к любым кризисам, эффективного реагирования и укрепления потенциала национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

Форум обсуждает приоритетные цели Восточной Азии и их реализацию, а также обменивается мнениями по укреплению национальных обществ для расширения сотрудничества и участия в регионе, уделяя особое внимание гуманитарной деятельности, соответствующей региональным и глобальным обязательствам. Также будут проведены углубленные обсуждения по вопросам изменения климата, готовности к стихийным бедствиям, вовлечения молодежи, женского лидерства и укрепления сотрудничества и координации национальных обществ для эффективного реагирования на потенциальные мегакатастрофы в регионе.

Сегодня мир, и особенно регион Восточной Азии, сталкивается с беспрецедентным уровнем гуманитарных потребностей, сталкиваясь с проблемами смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему, подготовки к серьезным стихийным бедствиям и укрепления потенциала региона в области раннего прогнозирования и реагирования.

Монголия является одной из стран, сильно подверженных изменению климата, испытывая частые экстремальные холода, продолжительные суровые зимы, дзуд, засухи, лесные пожары, снежные и пыльные бури, весенние наводнения и другие стихийные бедствия. МФКК и национальные общества, такие как Общество Красного Креста Китая, Японское общество Красного Креста и Национальный Красный Крест Республики Корея, оказали всестороннюю поддержку Монголии в преодолении катастрофы дзуд, которая произошла прошлой зимой.

Ранее, до Форума лидеров EA5+ 2024, в Улан-Баторе с 25 по 30 июля 2024 года прошли Молодежный лагерь Восточноазиатского Красного Креста и Личная встреча Молодежной сети Восточной Азии.

Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх отметила: «Лидеры национальных обществ несут особую ответственность за поддержку детей и молодежи путем постоянного повышения их знаний и навыков в области готовности к стихийным бедствиям, инвестирования в их развитие и обеспечения их участия в гуманитарной деятельности и на всех уровнях принятия решений в Обществе Красного Креста».

