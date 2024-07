Израиль заявил, что нанес удар по командиру «Хезболлы» в Бейруте

CentralAsia (CA) - Израильские военные заявили, что нанесли удар по Бейруту, целью которого был командир ливанской группировки «Хезболла», ответственный за гибель детей во время ракетного обстрела Голанских высот на прошлой неделе. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Удар был нанесен по штабу группировки в южном пригороде Бейрута. Судя по кадрам с места событий, пострадали последние этажи восьмиэтажного здания.

Близкий к «Хезболле» источник AFP сообщил, что целью удара был старший командир Фуад Шукр, возглавляющий операции группировки против Израиля на юге Ливана, и он выжил. Об этом же сообщают источники Reuters. Между тем Sky News Arabia, ссылаясь на источник в ливанских органах безопасности, сообщает, что командир погиб.

AFP напоминает, что в 2017 году Минфин США предложил 5 млн долларов за информацию о Шукре, назвав его старшим советником лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и заявив, что он сыграл центральную роль в смертоносном подрыве казарм морской пехоты США в Бейруте в 1983 году.

Источники информагентств сообщают, что в результате удара погибли два человека, их личности неизвестны.

Министерство здравоохранения Ливана заявило, что погибла женщина и 68 гражданских лиц пострадали, пятеро из них получили тяжелые ранения.

Ливанские государственные СМИ сообщают, что удар был нанесен беспилотником, который выпустил три ракеты.

Через несколько минут после взрывов в Бейруте министр обороны Израиля Йоав Галлант написал в соцсети X, что «Хезболла пересекла красную черту».

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати осудил удар, назвав его «вопиющей израильской агрессией».

Иран назвал действия Израиля преступными, а министерство иностранных дел России заявило, что удар по Бейруту «является грубым нарушением международного права».

