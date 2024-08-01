Исполняющий обязанности госсекретаря МИД Монголии принял посла Казахстана

CentralAsia (MNG) - 30 июля 2024 года исполняющий обязанности государственного секретаря Министерства иностранных дел Монголии Мөнхтушиг Лханаажав принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Монголии Койшибаева Габита. Об этом сообщили в МИД Монголии.

Исполняющий обязанности государственного секретаря Мөнхтушиг отметил, что сотрудничество и отношения между Монголией и Казахстаном играют важную роль во внешней политике Монголии в отношении Центральной Азии. Г-н Мөнхтушиг выразил приверженность укреплению традиционных дружественных отношений между Монголией и Казахстаном и развитию тесного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, сотрудничества и предстоящих в ближайшем будущем визитов на высоком уровне, а также углубления сотрудничества между Монголией и Казахстаном на международной и региональной арене.

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