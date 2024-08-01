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Казахстанский актер Нуртас Адамбай попал под следствие

CentralAsia (KZ) -  В Специализированном межрайонном административном суде Астаны рассматривают дело в отношении шоумена Нуртаса Адамбая, пишет Kazinform.

Нуртас Адамбай обвиняется в нарушении законодательства РК о религиозной деятельности и религиозных объединениях. В частности, обвинение касается нарушения требований к строительству культовых зданий (сооружений), перепрофилированию (изменению функционального назначения) зданий (сооружений) в культовые здания (сооружения).

За такие нарушения для физлиц предусмотрен штраф в размере 50 МРП (185 тыс. тенге), для юрлиц – 200 МРП (738 тыс. тенге).

Рассмотрение дела отложено на 1 августа.

Нуртас Адамбаев (Абаевич) — казахстанский актер, сценарист, режиссер и продюсер, родился 14 декабря 1981 года в Таразе. Он окончил Казахский институт международных отношений. Адамбаев известен своими ролями в комедийных фильмах и сериалах, таких как «Кайрат — чемпион, или Девственник номер один» и «Откройте дверь — я счастье!», «Аким». Также он активно участвует в проекте «Наша Казаша» и имеет значительный опыт в КВН.

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