Олимпиада-2024: Узбекский дзюдоист Музаффарбек Турабоев завоевал бронзовую медаль

CentralAsia (KZ) - Дзюдоист из Узбекистана Музаффарбек Турабоев 1 августа завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 100 кг.
Турабоев является чемпионом мира по дзюдо 2022 года, а также победителем Азиатских игр-2023 и чемпионата Азии-2024 в весовой категории до 100 кг.
В 1/8 финала его соперником стал спортсмен из Казахстана Нурлыхан Шархан. Турабоев одержал победу со счетом 11:1.
В 1/4 финале дзюдоист из Узбекистана был сильнее Михаэля Коррела из Нидерландов — 11:0.
В полуфинале его ожидал бой с Зелимом Коцоевым из Азербайджана, действующим чемпионом мира, чемпионом Европы 2023 года, многократным призёром ЧМ и чемпионатов Европы.
Соперники встречались еще в феврале 2023 года на турнире «Большого шлема» в Париже, тогда азербайджанец одержал победу со счетом 10:1. В этот раз азербайджанец также был сильнее (1:0). Коцоев стал чемпионом Олимпийских игр-2024 по дзюдо среди мужчин в весовой категории до 100 кг.
В бою за «бронзу» Турабоев одолел двукратного чемпиона мира Николоза Шеразадишвили — испанского дзюдоиста грузинского происхождения со счётом 10:0.
Призёры Олимпиады по дзюдо в весовой категории до 100 кг:
1. Зелим Коцоев (Азербайджан);
2. Илья Суламанидзе (Грузия);
3. Музаффарбек Туробоев (Узекистан);
3. Петер Пальчик (Израиль).
На сегодня в копилке Узбекистана две медали по дзюдо — золотая и бронзовая — и 22-е место в медальном зачёте.