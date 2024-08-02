Олимпиада-2024: Узбекский дзюдоист Музаффарбек Турабоев завоевал бронзовую медаль

CentralAsia (KZ) - Дзюдоист из Узбекистана Музаффарбек Турабоев 1 августа завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 100 кг.

Турабоев является чемпионом мира по дзюдо 2022 года, а также победителем Азиатских игр-2023 и чемпионата Азии-2024 в весовой категории до 100 кг.

В 1/8 финала его соперником стал спортсмен из Казахстана Нурлыхан Шархан. Турабоев одержал победу со счетом 11:1.

В 1/4 финале дзюдоист из Узбекистана был сильнее Михаэля Коррела из Нидерландов — 11:0.

В полуфинале его ожидал бой с Зелимом Коцоевым из Азербайджана, действующим чемпионом мира, чемпионом Европы 2023 года, многократным призёром ЧМ и чемпионатов Европы.

Соперники встречались еще в феврале 2023 года на турнире «Большого шлема» в Париже, тогда азербайджанец одержал победу со счетом 10:1. В этот раз азербайджанец также был сильнее (1:0). Коцоев стал чемпионом Олимпийских игр-2024 по дзюдо среди мужчин в весовой категории до 100 кг.

В бою за «бронзу» Турабоев одолел двукратного чемпиона мира Николоза Шеразадишвили — испанского дзюдоиста грузинского происхождения со счётом 10:0.

Призёры Олимпиады по дзюдо в весовой категории до 100 кг:

1. Зелим Коцоев (Азербайджан);

2. Илья Суламанидзе (Грузия);

3. Музаффарбек Туробоев (Узекистан);

3. Петер Пальчик (Израиль).

На сегодня в копилке Узбекистана две медали по дзюдо — золотая и бронзовая — и 22-е место в медальном зачёте.

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