На выходных во многих города Великобритании продолжились беспорядки и грабежи

CentralAsia (CA) - На выходных в британских городах продолжились волнения, начавшиеся на прошлой неделе после нападения на детскую танцевальную студию в Саутпорте, в результате которого три девочки были убиты, еще восемь детей и двое взрослых были ранены. Полиция сообщила, что арестовала 147 человек, и что это число, скорее всего, вырастет. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Утром в воскресенье беспорядки начались в городе Ротерхэм, административном центре графства Южный Йоркшир. Около гостиницы Holiday Inn Express собрались люди, как выступающие против миграции, так и поддерживающие ее.

Однако вскоре представители проиммигрантского движения Stand up to Racism («Нет расизму») от гостиницы ушли, тогда как действия противников иммиграции переросли в беспорядки.

Протестующие бросали в окна гостиницы кирпичи и камни, разбив несколько окон, а в полицейских кидали панели ограждения и стеклянные бутылки. Ведущую к гостинице дорогу участники беспорядков перекрыли, после чего подожгли здание, где находится электрогенератор отеля.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал происходящее во многих британских городах «не протестом, а организованным насилием».

Он предупредил участников беспорядков, что они «пожалеют» о своих действиях и ответят по всей строгости закона.

Мирные поначалу протесты в пригороде Манчестера, Болтоне, переросли в столкновения между группой демонстрантов с британскими флагами и толпой в черных масках, выкрикивающих «Аллаху акбар».

После нападений на мечети, британский Хоум офис заявил, что отныне мечети, который могут «стать жертвой насильственных действий», могут запросить помощь у служб «быстрого реагирования».

«Полиция, местные власти и мечети могут запросить развертывание сил быстрого реагирования, чтобы защитить свои общины и получить возможность вернуться к проведению богослужений как можно скорее», — говорится в заявлении Министерства внутренних дел.

По словам главы Хоум офиса, Иветт Купер, «британская нация не потерпит преступного поведения, опасного экстремизма и расистских нападений, которые противоречат всему, что является основой нашей страны».

Тогда как религиозные лидеры во всем Мерсисайду (регион на северо-западе Англии, где располагается Саутпорт, где произошло нападение на танцевальную школу), заявили, что «слишком много людей решили воспользоваться трагедией для разжигания разногласий и ненависти».

Лидеры католической, мусульманской, еврейской, сикхской и индуистской общин опубликовали совместное заявление.

Беспорядки и столкновения с полицией также произошли в Халле, Ливерпуле, Бристоле, Манчестере, Сток-он-Тренте, Блэкпуле и Белфасте, в некоторых местах протестующие громили магазины и нападали на полицию.

England is finished. The lower class whites are looting the stores. pic.twitter.com/SPwfP4FCvP