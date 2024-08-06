Начинается летняя школа для молодых монголоведов

CentralAsia (MNG) - Международная программа «Летняя школа молодых монголоведов - 2024» стартовала 5 августа 2024 года церемонией открытия в Госуниверситете Монголии. Программа пройдет с 5 по 18 августа.

Эта международная программа, ежегодно организуемая совместно Министерством образования Монголии, Министерством экономики и развития Монголии и Национальным советом по монголоведению, направлена ​​на знакомство молодых монголоведов с монгольским образом жизни и обычаями, а также на укрепление преемственности монголоведения.

В этом году заявки на участие в двухнедельной «Летней школе молодых монголоведов – 2024» подали более 40 молодых монголоведов из семи стран, из них к участию в летней школе были допущены 25 исследователей из 13 университетов и академических учреждений шести стран, таких как Китайская Народная Республика, Республика Корея и Турция.

В течение первых семи дней молодые монголы посетят лекции ученых из ведущих учебных и исследовательских учреждений по монголоведению, таких как Монгольская академия наук и Госуниверситет Монголии, а также посетят исторические места в Улан-Баторе. В оставшиеся семь дней они познакомятся с кочевым образом жизни и культурой монголов из первых рук.

Летняя школа молодых монголоведов, организуемая с 1989 года, после небольшого перерыва с 2014 года проводится под руководством Национального совета монголоведения.

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