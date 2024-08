Армия Бангладеш объявила о формировании временного правительства

CentralAsia (CA) - В Бангладеш на фоне массовых протестов и отставки и бегства из страны премьер-министра Шейх Хасины главнокомандующий армией объявил о формировании временного правительства.

«Я обещаю вам всем, что мы восстановим справедливость по всем убийствам и несправедливости. Мы просим вас верить в армию страны… Страна переживает революционный период», - заявил главнокомандующий ВС Бангладеш генерал Вакер-Уз-Заман, который занял должность командующего армией только 23 июня.

Во время обращения к нации в телевизионном эфире 58-летний генерал заявил, что уже провел переговоры с лидерами основных политических партий, за исключением долгоправящей Лиги Авами Хасины.

Вакер-Уз-Заман рассказал о планах встретиться с президентом Мохаммедом Шахабуддином, чтобы обсудить дальнейший путь.

Главком также призвал к прекращению насилия на фоне протестов, в ходе которых уже погибли более 300 человек.

Напомним, сотни людей были убиты в Бангладеш во время разгона демонстраций, начавшихся как протесты против квот на рабочие места и переросшие в движение с требованием отставки главы правительства.

5 августа премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и вместе с сестрой сбежала в Индию на военном вертолете.

В сети опубликовали новые кадры из Бангладеш, где протестующие захватили парламент и резиденцию премьера Хасины.

На новых фото и видео протестующие грабят резиденцию премьера, которая покинула пост и сбежала в Индию.

Участники восстания вынесли не только мебель и технику, но даже птиц, животных и постельное белье.

#Gravitas | Bangladesh army declared control over the nation after Prime Minister #SheikhHasina resigned and fled the country amid massive anti-government protests.@SaroyaHem tells you more #BangladeshRiots pic.twitter.com/wNTscxrmyJ