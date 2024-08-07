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В Монголии из-за ливневых дождей повысился уровень воды в некоторых крупных реках

CentralAsia (MNG) -  В Монголии из-за ливневых дождей повысился уровень воды в некоторых крупных реках. Об этом во вторник сообщил Институт метеорологии и мониторинга окружающей среды.

Уровень воды в крупных реках, включая Сэлэнгэ, Хараа, Туул, Эг, Улз, Орхон, Онон, Хэрлэн и Халх гол, превысил допустимую норму на 10-130 см из-за ливневых дождей, обрушившихся на большую часть территории Монголии с начала августа, говорится в официальном заявлении.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни на большей части территории Монголии ожидаются кратковременные грозовые дожди.

Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии призвало граждан, живущих вдоль рек и озер, принять все необходимые меры предосторожности.

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