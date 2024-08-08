Борец из Индии, дисквалифицированная после взвешивания на Олимпиаде, объявила о завершении карьеры: Все мое мужество сломлено, у меня больше нет сил

CentralAsia (CA) - 29-летняя индийская женщина-борец Винеш Пхогат 8 августа 2024 года объявила о завершении спортивной карьеры через день после того, как была дисквалифицирована за участие в финале Олимпийских игр в Париже в весовой категории до 50 кг, пишет The Hindu.

Опытная рестлерша была дисквалифицирована после того, как на утреннем взвешивании перед финалом вес на 100 граммов был больше допустимой нормы.

В эмоциональном посте на платформе социальных сетей X (ранее известной как Twitter) она написала: «Мама, рестлинг победил меня, я проиграла. Прости меня, твоя мечта, все мое мужество сломлено, у меня больше нет сил.

Прощай, рестлинг 2001-2024».

Она добавила, что навсегда останется в долгу перед всеми.

Всего несколько часов назад Пхогат обжаловала свою дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS), требуя, чтобы ей была присуждена совместная серебряная медаль. Источник Индийской олимпийской ассоциации (IOA) в составе прибывшего индийского контингента подтвердил PTI эту информацию.

В Париже создано специальное подразделение CAS для разрешения в арбитражном порядке любых споров, возникающих во время Олимпийских игр или в течение 10 дней, предшествующих церемонии открытия.

Кубинская борчиха Юснейлис Гусман Лопес, проигравшая Винеш в полуфинале, заменила ее в финале на американку Сару Энн Хильдебрандт. Хильдебрандт выиграла бой и завоевала золото.

Между тем, правительство Харьяны (ее родной штат) будет относиться к Пхогат наравне с серебряным призером Олимпийских игр и предоставит ей такие же призовые деньги и условия, объявил главный министр Наяб Сайни в своем посте на X: «Она вышла в финал, но по некоторым причинам не смогла в нем участвовать. Она по-прежнему остается для нас чемпионкой».