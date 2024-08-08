Дзюдоист из Франции боролся с корейцем легче него на 60 кг
- Азия и мир, спорт
- 11:00, 08 августа 2024
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CentralAsia (CA) - 3 августа на Олимпийских играх в Париже прошел турнир дзюдоистов в командном миксте.
В четвертьфинале Франция встретилась с Южной Кореей. Четырехкратный олимпийский чемпион Тедди Ринер боролся Ли Ен Хваном, который был легче противника примерно на 60 килограммов.
Двухметровый француз (205 см) весит почти 140 кг, кореец — ниже почти на 30 см и выступает в категории до 81 кг.
Схватка длилась 90 секунд и Ринер выиграл со счетом 10:0.
СМИ писали, что корейцы не нарушили никаких правил, выпустив более легкого бойца. Запрещено ставить спортсмена из весовой категории выше, чем та, в которой проводится поединок.
Командный микст в дзюдо впервые появился на прошлой Олимпиаде в Токио — чемпионами турнира оказались французы.
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