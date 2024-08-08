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Китай установил новый рекорд по бурению сверхглубокой скважины в Синьцзян-Уйгурском автономном районе
// CMG
Предыстория: Фото — Китай пробурил сверхглубокую скважину в Синьцзян-Уйгурском автономном районе

CentralAsia (CA) -  В Китае произошел новый технологический прорыв на сверхглубокой скважине на краю пустыни Такла-Макан на северо-западе страны: установлен новый рекорд суточного бурения в 2006 метров, пишет Naked Science со ссылкой на Китайскую национальную нефтегазовую корпорацию (CNPC).

Объявление было сделано после завершения буровых работ на скважине «Ha 13-H9» на нефтяном месторождении Тарим, расположенном в уезде Шая префектуры Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района, достигнув конечной глубины 7341 метр.

Дневной рекорд был достигнут благодаря значительным разработкам в области ключевого технического оборудования, включая высокопрочные бурильные трубы, жаропрочные буровые растворы, выдерживающие температуру до 220 градусов по Цельсию, а также каротажные приборы, способные работать на глубине тысяч метров под поверхностью.

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