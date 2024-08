В Курской области разбита российская военная колонна

CentralAsia (CA) - Утром 9 августа в соцсетях появилось видео, на котором, как утверждалось, показаны последствия удара по российской военной колонне под Рыльском в Курской области. Одновременно с этим «о подбитой колонне после удара ВСУ» сообщали и российские Z-блогеры.

BBC Verify подтвердила, что опубликованное в сети видео было снято вблизи деревни Октябрьское (25 км от границы с Украиной) под Рыльском Курской области, а также его достоверность.

Ранее сегодня в Курской области была объявлена ЧС федерального характера. При этом в Минобороны России заявляют, что «в течение суток пресекали попытки рейдовых действий ВСУ вглубь российской территории на курском направлении».

A large convoy of Russian military vehicles and personnel destroyed reportedly near Rylsk, Kursk region. pic.twitter.com/tPs6tF1Zwi