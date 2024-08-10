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Узбекистан завоевал две золотые медали в боксе на Олимпиаде
Асадхуджа Муйдинхуджаев
Асадхуджа Муйдинхуджаев

CentralAsia (UZ) -  Сборная Узбекистана завоевала две золотые медали в боксе на Олимпийских играх в Париже.

Асадхужа Муйдинхужаев в решающем поединке в весовой категории до 71 кг одолел мексиканца Марко Алонсо Верде Альвареса единогласным решением судей. Для Муйдинхужаева Олимпиада-2024 стала дебютной.

Лазизбек Муллажонов в финале весовой категории до 92 кг разгромил азербайджанца кубинского происхождения Лорена Альфонсо. Все пятеро судей отдали победу узбекистанцу по итогам каждого из трех раундов. Эта Олимпиада также была дебютной для Муллажонова.

Ранее золотую олимпийскую медаль завоевала для Узбекистана Диера Келдиерова в соревнованиях по дзюдо. В активе сборной страны 3 золотые и 2 бронзовые медали.

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