У тренера сборной Узбекистана по боксу случился сердечный приступ во время празднования победы на Олимпиаде
- Узбекистан, спорт
- 16:56, 11 августа 2024
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CentralAsia (UZ) - Во время празднования победы Хасанбоя Дусматова на Олимпиаде в Париже главный тренер сборной Узбекистана по боксу Тулкин Киличев перенес сердечный приступ. Его спасли специалисты сборной Великобритании, сообщает The Guardian.
В зоне разминки произошла остановка сердца и рядом оказались врач сборной Великобритании. Они оказали помощь.
После первой помощи Тулкин Киличев был доставлен в больницу, где его состояние оценивается как стабильное.
9 августа на Олимпиаде в Париже Хасанбой Дусматов победил французского боксера и завоевал золотую медаль для сборной Узбекистана.
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