У тренера сборной Узбекистана по боксу случился сердечный приступ во время празднования победы на Олимпиаде

CentralAsia (UZ) - Во время празднования победы Хасанбоя Дусматова на Олимпиаде в Париже главный тренер сборной Узбекистана по боксу Тулкин Киличев перенес сердечный приступ. Его спасли специалисты сборной Великобритании, сообщает The Guardian.

В зоне разминки произошла остановка сердца и рядом оказались врач сборной Великобритании. Они оказали помощь.

После первой помощи Тулкин Киличев был доставлен в больницу, где его состояние оценивается как стабильное.

9 августа на Олимпиаде в Париже Хасанбой Дусматов победил французского боксера и завоевал золотую медаль для сборной Узбекистана.