Монголия завоевала 94 медали на 10-х Международных детских спортивных играх

CentralAsia (MNG) - X Международные детские спортивные игры прошли в детском международном центре «Найрамдал» недалеко от Улан-Батора с 6 по 10 августа 2024 года, в которых приняли участие 460 юных спортсменов из Монголии, России и Китая.

Спортсмены разыграли 525 комплектов медалей в девяти видах спорта: баскетболе, мини-футболе, настольном теннисе, дзюдо, волейболе, стрельбе из лука, вольной борьбе, боксе и легкой атлетике. Юниорская сборная Монголии завоевала 31 золотую, 33 серебряные и 30 бронзовых медали и возглавила командный зачет. Сборная Китая завоевала 21 золотую, 9 серебряных и 22 бронзовые медали и заняла второе место в командном зачете. Сборная России заняла 3-е место и завоевала 5 золотых, 15 серебряных и 23 бронзовых медали, всего 43 медали.

Юноши и девушки из Монголии, России и Китая соревновались в 16 весовых категориях по дзюдо - первому соревнованию Игр.

По итогам сборной в категории девушек лидировала первая команда Монголии (с 6 золотыми и 2 серебряными медалями), вторая команда Монголии (2 золотых, 4 серебряных, 1 бронзовая) заняла второе место, за ней следовали сборная России (1 серебро, 5 бронз).

В категории юношей первое место заняла вторая команда Монголии (3 золота, 3 серебра, 2 бронзы), второе место заняла первая команда Монголии (2 золота, 3 серебра, 3 бронзы), а сборная России (2 золота, 2 серебра, 4 бронзы) заняли третье место.

Сборная Китая заняла четвертое место.

Соревнования прошли в Международном детском центре «Найрамдал», Дворце спорта, спортивном комплексе «Буянт-Ухаа», Центре подготовки национальных сборных, клубе настольного тенниса «Оч», легкоатлетическом манеже района Налайх и во Дворце спорта района Баянгол.

Международные спортивные игры, впервые организованные в Улан-Баторе в 2009 году, проводятся уже в 10-й раз, сообщает MiddleAsianNews со ссылкой на источник. Предыдущие 9-е Международные детские спортивные игры прошли в 2019 году в городе Чите (РФ), и после пятилетнего перерыва из-за пандемии Монголия принимает Игры в четвертый раз.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения