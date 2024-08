На Марсе нашли воду в жидком состоянии

Открыть залежи воды под поверхностью Марса помог зонд НАСА Insight с сейсмографом

CentralAsia (CA) - Ученые НАСА впервые нашли на Марсе воду в жидком состоянии. Она обнаружилась на большой глубине под поверхностью планеты, пишет «Би-би-си».

Ученые пришли к выводу, что в глубине коры Марса есть «пузырь» с жидкой водой, проанализировав данные, которые собрал зонд НАСА Mars Insight Lander. Результаты анализа опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Воду на соседней планете уже находили, но не в жидком состоянии, а в виде льда на полюсах и остатков пара в атмосфере.

Зонд Mars Insight Lander сел на поверхности соседней планеты в 2018 году и до конца 2022 года тихо сидел на одном месте и «слушал планету» — регистрировал при помощи сейсмографа сотрясения марсовой коры.

Ученые, замеряя скорость сейсмических волн, могут с большой долей вероятности определить, через какую среду они проходят.

Ученые считают, что когда-то на поверхности Марса, как и на Земле, было много воды. Но теперь, уже три миллиарда лет, там пустыня

«Это на самом деле тот же способ, который применяется и на Земле для поиска подземных залежей воды, или же нефти, или газа», — объяснил Би-би-си профессор Калифорнийского университета Майкл Манга, который участвовал в этом проекте.

Анализ показал, что вода залегает под поверхностью Марса на глубине от 10 до 20 километров.

Это открытие, по словам профессора Манги, отчасти дает ответ на большой вопрос: «Куда делась вода с Марса?»

Ученые, изучавшие поверхность Марса, уже давно пришли к выводу, что вода на нем когда-то была: на поверхности есть следы от рек и озер. Но в последние три миллиарда лет там — пустыня.

Часть воды испарилась и улетела в космос вместе с атмосферой Марса. Но часть, очевидно, осталась под поверхностью. Профессор Манга напоминает, что и на нашей планете довольно большая доля воды находится под землей, и он не видит причин, почему бы на Марсе не могло бы быть то же самое.

Зонд Insight регистрировал сейсмические волны только прямо под собой, и, соответственно, предполагаемое месторождение воды тоже обнаружено именно в этом месте, но ученые полагают, что такие залежи есть и в других местах Марса.

Если это действительно так, то, по их расчетам, воды в этих невидимых залежах должно быть достаточно, чтобы покрыть всю поверхность Марса (а она меньше площади Тихого океана) слоем воды толщиной больше полутора километров.

Но глубина залегания этих запасов не сулит ничего хорошего некоторым миллиардерам, которые вынашивают планы колонизации Марса.

«Она запрятана в коре на глубине 10-20 километров. Бурить скважину глубиной 10 километров на Марсе — это даже для [Илона] Маска будет сложновато», — сказал «Би-би-си» профессор Майкл Манга.

Открытие зонда Insight может указать и направление, где искать следы жизни на Марсе, если она там была.

«Без жидкой воды нет жизни, — напоминает профессор Манга. — Так что, если на Марсе и есть потенциально обитаемые места, то они могут быть глубоко под поверхностью».