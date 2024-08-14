Юные робототехники из Монголии успешно приняли участие в международных соревнованиях. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Монгольская команда с абсолютным успехом приняла участие в 11-х международных соревнованиях юных робототехников.

В этом году «IYRC — Международный конкурс молодых робототехников 2024» проходил в «Тэджонском конференц-центре» в Тэджоне, Корея, с 1 по 4 августа 2024 года.

Международный конкурс юных робототехников (International Youth Robot Competition (IYRC)) проводится среди детей в возрасте 6-17 лет стран-членов ассоциации, и в этом году сборная Монголии с абсолютным успехом приняла участие в 11-м Международном конкурсе.

В этом году в Grand, Gold, Silver и Bronze наградах приняли участие 2000 детей из 25 стран, а в командном зачете приняли участие две команды из Монголии.

1. Н.Эрмүүн , М.Гэрэлтдалай, С.Өнөболд, Т.Ялгуун, Э.Дөлгөөн выиграли Большой Кубок (Grand Cup) проекта по борьбе с опустыниванием (Anti-Desertification project).

2. Т.Энхтамир, М.Энхтушиг, Т.Гарьд, Т.Цогт-Очир и Т.Ананд стали обладателями Серебряного Кубка (Silver Cup) за проект создания Организации по сортировке океанского мусора (OTDO (Ocean Trash Distinguish Organization)).

В одиночном разряде

*Animal Kingdom или Line follow кодовой категории победителями стали Т. Цогт-Очир и М. Гэрэлтдалай;

*Т.Гарьд, Т.Ананд М.Энхтушиг одержали победу в категории Robot soccer;

*Э.Дөлгөөн, Т.Ананд, С.Өнөболд стали лучшими в категории Galaxy plunder;

*Н.Эрмун, М.Гэрэлтдалай, С.Өнөболд, М.Энхтушиг обошли соперников в категории Push Push;

*М.Энхтушиг, Т.Энхтамир, Н.Эрмуун и Т.Ялгуун завоевали победу в категории Math challenge.

Все вышеперечисленные робототехники стали обладателями сертификата Best Best.

Ассоциация юных робототехников (IYRA) была основана в 2013 году более чем 40 странами. Следующий турнир пройдет в Бразилии и Малайзии.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения