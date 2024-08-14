Совместное правительство реализует мегапроекты: ГЭС на реке Эгийн-Гол и АЭС с Францией

CentralAsia (MNG) - Совместное правительство реализует мегапроекты и построит гидроэлектростанцию ​​на реке Эгийн-Гол и атомную электростанцию ​​в сотрудничестве с Францией.

Монгольская народная партия, составлявшая большинство, взяла на себя политическое руководство, чтобы предложить Демократической партии и партии ХҮН присоединиться к правительству и сформировать совместное правительство.

Лидеры трех партий подписали Совместное правительственное соглашение «Мужество для быстрого развития», заявив, что они будут вместе более эффективно решать проблемы и задачи, стоящие перед страной, чтобы творчески и устойчиво работать вместе в течение своего срока полномочий.

Совместное правительство подготовило проект программы действий правительства на основе повестки дня трех партий и представило его в парламент.

В данной программе определены 4 основных направления политики, каждое из которых предполагает реализацию 4 целей и 593 мероприятий.

В этой программе говорится, что в Улан-Баторе будет построено и введено в эксплуатацию метро. Также в программе планируется реализовать около 14 мегапроектов.

Некоторые из мегапрограмм, описанных в нем:

ГЭС мощностью 310 МВт на реке Эгийн-Гол;

ГЭС Эрдэнэбурэн мощностью 90 МВт;

Водопроводы Хэрлэн—Тооно и Орхон—Онги;

Совместная программа Монголии и Франции по добыче урана и атомная электростанция;

Угольно-химический и коксохимический комплекс;

Комплекс по переработке меди;

Металлургический завод;

Нефтеперерабатывающий комплекс и тд.

Предполагается, что успешная реализация вышеперечисленных мегапроектов создаст условия для поддержания экономического роста на уровне 5-6 процентов и более, инфляции на уровне однозначных цифр и кредитного рейтинга на стабильном уровне.

источник: middleasiannews.com

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