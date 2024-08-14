Совместное правительство реализует мегапроекты: ГЭС на реке Эгийн-Гол и АЭС с Францией

CentralAsia (MNG) - Совместное правительство реализует мегапроекты и построит гидроэлектростанцию на реке Эгийн-Гол и атомную электростанцию в сотрудничестве с Францией.
Монгольская народная партия, составлявшая большинство, взяла на себя политическое руководство, чтобы предложить Демократической партии и партии ХҮН присоединиться к правительству и сформировать совместное правительство.
Лидеры трех партий подписали Совместное правительственное соглашение «Мужество для быстрого развития», заявив, что они будут вместе более эффективно решать проблемы и задачи, стоящие перед страной, чтобы творчески и устойчиво работать вместе в течение своего срока полномочий.
Совместное правительство подготовило проект программы действий правительства на основе повестки дня трех партий и представило его в парламент.
В данной программе определены 4 основных направления политики, каждое из которых предполагает реализацию 4 целей и 593 мероприятий.
В этой программе говорится, что в Улан-Баторе будет построено и введено в эксплуатацию метро. Также в программе планируется реализовать около 14 мегапроектов.
Некоторые из мегапрограмм, описанных в нем:
- ГЭС мощностью 310 МВт на реке Эгийн-Гол;
- ГЭС Эрдэнэбурэн мощностью 90 МВт;
- Водопроводы Хэрлэн—Тооно и Орхон—Онги;
- Совместная программа Монголии и Франции по добыче урана и атомная электростанция;
- Угольно-химический и коксохимический комплекс;
- Комплекс по переработке меди;
- Металлургический завод;
- Нефтеперерабатывающий комплекс и тд.
Предполагается, что успешная реализация вышеперечисленных мегапроектов создаст условия для поддержания экономического роста на уровне 5-6 процентов и более, инфляции на уровне однозначных цифр и кредитного рейтинга на стабильном уровне.
источник: middleasiannews.com