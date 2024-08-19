История монгольских красавиц, основавших мотоклуб. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Этот мотоклуб «Egshu Mongolia» изначально был основан тремя подругами, желавшими осуществить свои мечты. Двое из них раньше управляли цветочным магазином и, поскольку их третья подруга полностью разделяла интересы первых двух, девушки решили объединиться.

Сначала членов клуба было всего семь, сейчас их 25, и клуб постоянно расширяется.

«Наш клуб был основан 1 апреля 2023 года. Мы собрали друзей, которые раньше катались сами по себе, и решили объединиться и создать клуб. С тех пор прошло больше года. 13 апреля 2024 года мы организовали мероприятие по набору новых участников и набрали в наш клуб немало людей. Когда он впервые открылся, в нем было семь членов, но теперь в нем 25 участников», — говорит ЭНХМАА Нямбаяр, одна из основательниц.

С момента создания мотоклуба девушки побывали в Иркутской области России, в аймаках Булган, Архангай и Сэлэнгэ. 15 августа, они отправились в аймак Хубсугул.

источник: middleasiannews.com

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