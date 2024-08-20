На Иссык-Куле завершился Чемпионат Центральной Азии по шахматам среди юношей. Список победителей

CentralAsia (KG) - В селе Корумду на Иссык-Куле завершился Чемпионат Центральной Азии по шахматам среди юниоров от 8 до 16 лет, сообщает Кыргызский шахматный союз.

В Чемпионате приняли участие 304 юноши и девушки из шахматных федераций Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана.

По итогам Чемпионата призовые места среди девушек 14 лет заняла сборная Кыргызстана:

первое место - Сездбекова Айжан (ДЮСШ г. Бишкек),

второе место – Бердибаева Эдиса (сборная Иссык-Кульской обл),

третье место – Турсуналиева Нурайым (команда Ак-Суу).

Среди девочек (8 лет) третье место заняла Шергалиева Амина (Кыргызстан).

Среди мальчиков (10 лет) третье место Нурбеков Али Нур (ДЮСШ город Бишкек)

Среди девочек (10 лет) первое место Сайзильдаева Аймана (ДЮСШ город Бишкек)

Среди мальчиков (16 лет) – первое место – Азимов Ислам (ШШ «ГАРДЭ»), 3 место – Акматов Жоомарт (ДШЦ им. Тиленбаевой)

В командном зачете первое место заняла сборная Узбекистана,

второе место – завоевала сборная Кыргызстана,

третье место – у сборной Туркменистана,

четвертое место – сборная Казахстана,

пятое– сборная Таджикистана.

Призовой фонд Чемпионата составил 14 тысяч долларов.

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