Новый мост через реку Хануй сдан в эксплуатацию

CentralAsia (MNG) - В августе 2024 года введен в постоянную эксплуатацию железобетонный мост длиной 109,15 метра через реку Хануй в сомоне Хайрхан аймака Архангай.

Работы по строительству моста заказало Министерство дорог и транспорта, консультантом по техническому и технологическому контролю выступило ГП «Центр развития дорог и транспорта», подрядчиком выступило ООО «Эвт-Уул».

Хануй гол — река в Монголии, правый приток реки Сэлэнгэ. Протекает по территории аймаков Архангай, Өвөрхангай и Булган.

Река берёт начало в горах Хангая, протекает по достаточно широкой долине через горно-холмистую местность и впадает в реку Сэлэнгэ. Исток отсчитывается от слияния нескольких горных потоков. Высота устья над уровнем моря составляет приблизительно 952 м.

Длина составляет 421 км. Площадь бассейна — 14,6 тыс. км². Средний расход воды — около 20 м³/с.

Река многоводна весной и летом. Зимой перемерзает.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения